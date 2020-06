Yolanda Andrade conversó con la revista TVNotas de México tras revelar a un programa argentino (‘El run run del espectáculo’) que el cantante Cristian Castro agredió físicamente a su famosa madre, la actriz Verónica Castro.

Según señaló la presentadora de televisión, ella tiene pruebas para confirmar que el cantante ahorcó y pateó a la actriz de telenovelas. Además, Andrade recalcó que no tenía intenciones de revelar episodios del pasado, sino aclarar unas declaraciones que dio la exesposa de Cristian, Valeria Liberman.

“Para empezar, yo no lo dije primero, eso venía en la declaración que dio su exesposa Valeria Liberman en la corte, cuando se divorció de él...no recuerdo en qué año, pero sí me acuerdo que ella lo dijo”, explicó para TVNotas.

“En las declaraciones que se dieron en su juicio de divorcio, también está que Cristian pateó a su entonces esposa (Valeria Liberman), aunque eso a mí no me consta. Lo que a mí sí me consta es que él le pegó a Vero”, añadió.

Yolanda Andrade también narró cómo se enteró que Cristian Castro agredió a su propia madre. “Verónica me habló y me comentó: ‘Cristian me pegó’, así que fui por ella y la llevé al hospital; al llegar, Vero mencionó que nos habían asaltado, pero como dijo eso, varios policías me preguntaron: ‘¿Pero cuántos eran?’, entonces de pronto decía: ‘Cuatro’, y luego: ‘Dos’; era mentira tras mentira las que yo decía para apoyar la versión que ella había dado”, señaló.

“Todos los doctores en el Hospital ABC (en la CDMX), donde fuimos, estaban impactados y, obvio, yo; no lo podían entender, pero Vero tenía marcado en su espalda el tacón del zapato de Cristian”, agregó.

Además, Andrade contó que Verónica Castro tuvo que viajar, en ese entonces, a Estados Unidos para ser intervenida tras los golpes que recibió de su propio hijo.

“Sí, porque ella requería de una operación urgente, estaba muy golpeada del cuello porque la ahorcó y la pateó en la cadera. Vero estaba tan mal, que terminó diciéndole al doctor que fue su hijo quien le pegó, y nos fuimos a Phoenix con su doctor de cabecera que trabajaba en el Hospital St. Joseph’s y al día siguiente la operó”, sentenció.

Finalmente, la conductora de televisión confesó que estuvo muy asustada de perder a Verónica Castro y ante la gravedad de la situación, le pidió a la actriz mexicana que escribiera una carta en caso perdiera la vida en la operación de Estados Unidos.

“Claro que temí perderla; incluso le comenté: ‘Vero, por favor, hazme una carta donde digas que por tu voluntad estamos aquí’; y ella hizo la carta en el cuarto del hotel donde estábamos, y ahí decía que su hijo la había golpeado”, contó.

“Pues gracias a Dios la operación fue un éxito y cuando despertó, le preguntó al doctor que cuándo era la siguiente consulta, y él afortunadamente le contestó que había quedado muy bien. Entonces yo rompí esa carta enfrente de Vero”, dijo.

En larga entrevista que ofreció a TVNotas, la celebridad mexicana también reveló que el otro hijo de Verónica, Michel Sáenz Castro, sí estaba enterado de la agresión de su madre e incluso tuvo intenciones de denunciar al cantante Cristian Castro.

“Yo le hablé a su otro hijo, Michel, para decirle que me llevaba a su mamá a Estados Unidos; él es un chico muy lindo, cariñoso y amoroso con su mamá... él estaba trabajando y a los tres días nos cayó en el hospital. No sé qué le habrá dicho, yo me salí de la habitación por prudencia, pero Michel la adora y estuvo incondicionalmente a su lado”, explicó.

“No lo hizo (demandar a Cristian Castro), porque yo le dije: ‘No puedes ir a la delegación Miguel Hidalgo porque se va a armar todo un escándalo, y además porque las mamás siempre perdonan a los hijos; el amor de madre es incondicional’”, concluyó.

Yolanda Andrade tiene una estrecha relación con Verónica Castro desde hace años. Incluso, la conductora reveló que llegó a casarse con la actriz de telenovelas en Amsterdam hace 20 años.

