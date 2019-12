CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la segunda temporada de “You” Joe Goldberg (Penn Badgley) encontró una nueva obsesión, Love Quinn (Victoria Pedretti), quien resultó ser más que solo la siguiente victima del agresor de Candace y Beck; gracias a ello la trama dio un giro inesperado.

En el último episodio de la serie de Netflix, después de asesinar a Candace para evitar que desenmascare a Joe, Love regresa con Joe y le confiesa que fue ella quien asesinó a Delilah porque amenazaba su relación, y que en su juventud mató a una niñera que intentaba abusar de su hermano Forty.

Además, le explica a ‘Will’ que mientras él fantaseaba con una chica perfectamente imperfecta, ella vio al verdadero Joe y fue tras él para formar la familia que tanta ansiaba. Asimismo, le reveló su plan para salir bien librados de la situación: culpar a Ellie de la muerte de Henderson, mandar al mejor abogado de la familia Queen para liberarla y hacer creer a las autoridades que Delilah se suicidó.

Luego de lidiar con Forty y Ellie, la “feliz” pareja se mudó a una nueva casa donde esperan la llegada de su hijo y planean formar una familia. Al final de la segunda entrega de “You” una nueva obsesión llega a la vida Joe, se trata de su nueva vecina. ¿Qué hará Love cuando se entere?

Love y Joe empezaron una nueva familia al final del temporada 2 de "You" (Foto: Netflix)

PENN BADGLEY

En una entrevista con Entertainment Weekly, Penn Badgley conto que el giro en la historia lo dejó bastante "abatido", pero luego comprendió que se trataba de un final perfecto. “Fue una revelación para mí. Cuando descubrí hacia dónde se dirigía me quedé un poco abatido, porque, egoistamente, quería una resolución más positiva. Pero igual que cuando Beck murió en la primera temporada, me di cuenta de que era la realidad más precisa y reflexiva. Lo más responsable era decir: "No, Joe no puede tener eso (un final feliz)”.

“Me dijeron (sobre el amor) antes de comenzar la segunda temporada. El giro que realmente me atrapó fue cuando Joe inmediatamente comenzó a odiarla por ser como él. Pero, por supuesto, eso tiene sentido. Es mucho más psicológicamente sólido, porque esa es la trayectoria. El odio solo es igual al odio. La violencia solo equivale a violencia”, agregó el actor de 33 años en dialogo con TVLine.

“Joe no está buscando el amor verdadero”, continúa Badgley para EW. “No es una persona que necesite a alguien que le quiera. ¡Es un asesino! Es un sociópata. Es abusivo. Es delirante. Y está obsesionado consigo mismo. No puedes engañarte pensando que simplemente necesita a la persona adecuada para él. Nadie es la persona adecuada para él”.

Para el intérprete es un “final perfecto. Es como tiene que ser porque tiene un problema irremediable y si sólo hubiera sido 'estaban hechos el uno para el otro y todo lo que necesitaba era encontrar a alguien que también matase gente' eso no hubiera sido hacer justicia”.

"You" sintió rechazó por Love cuando se enteró de que era una asesina y estaba apunto de matarla, pero al descubrir su embarazo se detuvo (Foto: Netflix)

VICTORIA PEDRETTI

Por su parte, Victoria Pedretti considera que desde el principio era claro hasta donde estaba dispuesta a llegar Love con tal de proteger a las personas que le importan, es decir, no es tan sorpréndete que matara.

“Escuchaba cosas sobre quién mató a quién”, dijo la actriz de 24 años a EW. “Pero una vez que leí eso, no fue así como lo vi, especialmente el embarazo y la forma en que motiva su asesinato es realmente impactante”.

"Aunque es su nombre (Love), tiene un sentido retorcido de lo que es el amor", agregó Pedretti.

Sobre el final de la segunda temporada de “You”, ella dijo: “Realmente interrumpe su relación. Quiero decir, claramente, con el “Hey, tú” al final. Odiaba ver eso. Me sentí muy mal por ella. Después de todo lo que ella pasa, nada es suficiente, pero ese es él. Nunca está satisfecho".