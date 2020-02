‘Young Sheldon’, es una serie spin-off de ‘The Big Bang Theory’, que debutó en 2017, la historia es ambientada en 1989 y se presenta como fue la niñez de Sheldon y cómo fue su vida de estudiante en la escuela Galveston, Texas, antes de mudarse a Pasadena y compartir cuarto con Leonard.

Steve Molaro, showrunner de “El joven Sheldon”, habló sobre el emotivo homenaje a la serie original que se consolidó como una de las comedias más sintonizadas de los últimos años. El guiño a la serie de la que es ‘spin-off’ ha sido una de las más tiernas de la televisión.

El 'spin off' precuela de la famosa 'sitcom' sigue haciendo guiños a la serie original (Foto: CBS)

Esto tal vez sea porque la actual entrega de la serie protagonizada por Iain Armitage en la piel del científico es la primera que no comparte parrilla con la original, que se despidió para siempre en la primavera del año pasado tras 12 temporadas acompañando a los espectadores.

EL EMOTIVO HOMENAJE A “THE BIG BANG THEORY”

Se trata del episodio llamado ‘Pasadena’ (3x16), en el que Sheldon realizaba un viaje con todos los gastos pagados a la ciudad de California para asistir junto a su padre a una conferencia de su científico más admirado, Stephen Hawking.

Aunque el acto en sí no se ve en pantalla, este tiene lugar en unas instalaciones que los seguidores de “The Big Bang Theory” conocen muy bien: se trata del Instituto de Tecnología de California, el lugar en el que Sheldon trabajará en el futuro y vivirá la etapa más importante de su vida.

La trama se desarrolla en la localidad ficticia de Medford, en el Este de Texas, en torno al personaje de Sheldon Cooper a la edad de 9 años (Foto: CBS)

En la recta final del episodio, Sheldon y su padre se paraban en la puerta de la cafetería Caltech, donde Sheldon algún día se reuniría con sus grandes amigos: Leonard, Howard y Koothrappali. “Imagina qué conversaciones más estimulantes tienen que tener lugar en esas mesas”, comentaba Sheldon. “Puedo verme a mí mismo en una de ellas”. Sin duda, Sheldon.

“Fue realmente emotivo", asegura el creador Steve Molaro sobre el rodaje del episodio en cuestión. "Sabía que iba a ocurrir, pero según entré en el decorado esa mañana inmediatamente se me llenaron los ojos de lágrimas al verlo”, agrega.

De esta forma, “El joven Sheldon” vuelve a rendir homenaje a la serie que le dio la vida, tras haber revelado el origen de Bazinga o la primera vez que Sheldon escuchó ‘Lindo gatito’.

El propio Jim Parsons, que interpreta a Sheldon en la serie original, hace de narrador en la historia (Foto: CBS)

EL CAMEO DE KALEY CUOCO

Un cameo de los personajes de ‘The Big Bang Theory’ en su propio spin-off, ‘El joven Sheldon’, siempre fue una tarea difícil, y es así que Steve Molaro, el creador de ambas series, ha conseguido juntar a Sheldon y a Penny en una misma escena de nuevo.

En el capítulo 10 de la tercera temporada (‘Teenager Soup and a Little Ball of Fib’) Kaley Cuoco pone la voz al “agua de la piscina” al que Sheldon tiene tanto miedo y no se quiere enfrentar. La actriz no interpreta al personaje de Penny pero no mentimos si decimos que ha coincidido en escena con la pequeña versión televisiva de Jim Parsons, Iain Armitage.

Steve Molaro tuvo clara su elección artística desde el principio, “necesitaba a alguien que hiciera la voz. Sabía que quería que fuera femenina y sexy, así que dije: 'Bueno, ¡sí! Kaley es perfecta para esto”, relataba el creador y guionista.

Kaley Cuoco, es una actriz estadounidense conocida principalmente por el papel de Penny en la comedia The Big Bang Theory (Foto: Instagram)

