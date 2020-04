Un video está causando furor en las redes sociales por mostrar la accidentada transmisión en vivo de una youtuber de videojuegos, después que su mascota interrumpiera y transformara la lúdica escena en un sketch cómico. El desafortunado hecho tuvo lugar en Estados Unidos.

Las imágenes compartidas en YouTube muestran el momento en que la joven conversaba con un amigo a través de un programa en línea, mientras sostenía una vaso con refresco en una de sus manos. A continuación, un perro colo negro de gran tamaño ingresa a la toma y la sorprende de una singular forma.

Cuando la joven se disponía a empezar su ‘streaming’, el animal va hacia ella con una pelota en la boca y le empuja duramente el brazo en el que cargaba la bebida, causando que este se derrame por toda su ropa. La travesura del perro dejó atónita a la joven pero no a los internautas, quienes soltaron varias risas y no dudaron en plasmarlo en la sección de comentarios, afirmando que el can solo quería “jugar con la chica”.

El video se hizo viral en diversas redes sociales, alcanzando gran popularidad. Hasta el momento, el material reune más de 25 mil ‘Likes’ y miles de comentarios en YouTube.

