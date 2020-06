Su rostro lo dice todo. Si hay un animal que acapare casi siempre la atención de millones de usuarios que navegan por Internet por sus reacciones, ese es definitiva un gato. Conocidos mundialmente por sus curiosas ocurrencias, estos pequeños animalitos no dejan de sorprendernos en tiempos de cuarentena y, todo por el contrario, nos ayudan a sobrellevar esta difícil situación con momentos divertidos.

Este fue el caso del siguiente video que ya es tendencia en YouTube y Facebook, donde este tierno gatito ya cuenta con miles de reproducciones. Pero, ¿a qué se debe esto? Pues a que la reacción del minino es simple y llanamente digna de un meme. Y es que tal y como se puede apreciar, este felino nunca pensó ser testigo de cómo su dueña le sería ‘infiel’ con otro animal de su especie.

Así como lo lees. El rostro del gato es muy descriptivo y demuestra su claro malestar ante el accionar de su humana de acariciar a otro gato que no fuese él. ¿Celos? Bueno, no hay estudios que demuestren que estos animales sientan celos, aunque después de ver estas imágenes se puede deducir que sí. Triste y con las orejas bajas, el minimo entra en decepción.

Ahora bien, como era de esperarse también, las reacciones de los cibernautas fueron tan o mejores que la del gato viendo a su dueña acariciando a otro felino. ''Así me siento cuando mi mamá le hace cariño a mi hermano”, "esa cara pongo cuando mi ‘crush’ besa a su novia”, fueron algunos de los comentarios más destacados de la publicación del video en Facebook.

Una locura. No cabe duda de que este gato no la pasó nada bien en su hogar y, si no, solo basta con observar su rostro. Para colmo, el video se hace más divertido aún gracias al fondo musical que tiene el clip, denotando un momento de tristeza que seguramente más de uno ha sentido alguna vez.

