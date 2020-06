Los extrañaba horrores. Ya no le bastó con solo saber de ellos por las amistades que los cuidan. No, esta vez quería verlos y oírlos. Así, una joven, que es tendencia en YouTube, organizó una videollamada para ‘conversar’ con sus cuatro perros, a los que no podía ver debido a su trabajo y a causa de la pandemia del coronavirus. El video se viralizó y dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Utilizando la aplicación Zoom, la muchacha, natural de Filipinas, organizó la videollamada coordinando previamente con las personas que cuidan a sus canes ante su ausencia. Ellos alistaron a Amadea, Enrique, Cucai y Mozzie (nombre de los perros que ahora son famosos en Youtube) para que estén bien presentables el día y hora señalados.

Las populares imágenes de Youtube muestran cómo la dueña y sus mascotas entablan un simpático ‘diálogo’ a larga distancia. Lo que más sorprende es la atención que le prestan los animales. Claro, como era de esperarse esa concentración duró poco tiempo, pues al rato los perros se distraen y abandonan la ‘charla’. De hecho, al final la mujer terminó ‘hablando’ con solo uno de ellos.

"Tuve la inspiración de un video que vi, en el que algunas personas hacían reuniones de Zoom con sus perros. Pensé en hacer uno similar y esto es lo que resultó”, expresó la mujer para describir la grabación que es todo un éxito en YouTube.

