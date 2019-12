A sus 71 años, Olivia Newton-John recientemente subastó cientos de artículos relacionados a su carrera de cinco décadas en la industria del cine, la música y el entretenimiento para recaudar fondos para su fundación de lucha contra el cáncer en Australia.

En 2017, la cantante ganadora del Grammy, bailarina y actriz fue diagnosticada con cáncer de mama por tercera vez y desde entonces su cruzada para combatir esta enfermedad que afecta cada año a miles de personas en el mundo entero se ha intensificado.

Es por ello que se animó a subastar sus objetos más preciados como su característica chaqueta Pink Ladies de ‘Grease’, la película que la lanzó al estrellato, que se vendió en 50 mil dólares (25 veces más que su precio estimado).

Otro de los artículos que Olivia Newton-John subastó fue la icónica chaqueta de cuero negra de la escena final de ‘Grease’, en la que cantó “You’re The One That I Want” junto a John Travolta, que alcanzó la suma de 243,200 dólares en el acto benéfico.

Si bien fue una agridulce despedida, Olivia Newton-John creyó que nunca más volvería a ver la prenda que atesoró por largo tiempo pero el postor anónimo, que se identificó como un seguidor acérrimo de la actriz, le tenía una enorme sorpresa cuando la conoció en persona.

“Esta chaqueta te pertenece y al alma colectiva de todos los que te adoran, aquellos para los que eres la banda sonora de sus vidas”, dijo el comprador. “No merece permanecer en el armario de un multimillonario para darle derechos de fanfarronear en los clubes campestres”, agregó.

“Por esa razón, humilde y respetuosamente se la devuelvo a su verdadera dueña”, terminó su discurso el ganador de la puja, que procedió a hacerle entrega a Olivia Newton-John de la enorme caja de color rosa que contenía la famosa prenda.

Visiblemente sorprendida, la actriz abrazó fuertemente a su admirador y le agradeció de todo corazón por su enorme gesto para pasar a posar muy sonriente sosteniendo la icónica chaqueta para los fotógrafos que se encontraban presentes en el lugar.

El momento que fue inmortalizado en video se volvió tendencia en YouTube, donde hasta el momento acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios de usuarios sorprendidos por el desinteresado acto del postor anónimo hacia la actriz.