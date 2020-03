Casi no vive para contarlo. Un hombre realizó un salto base desde un acantilado en Lauterbrunnen, Suiza, pero su plan no salió como esperaba ya que su paracaídas no se abrió cuando se suponía. Su lanzamiento quedó grabado en video y se volvió viral en YouTube.

Se trató de un verdadero milagro registrado en video. El protagonista de las imágenes que se han convertido en viral en el portal de YouTube, saltó confiado de que usaría su paracaídas pero vivió momentos de horror cuando este no se abrió en el momento que correspondía.

Como se ve en el viral de YouTube, el sujeto lamenta el desperfecto desde que abre el paracaídas. Sin embargo, mantiene la calma y logra sobrevivir a la caída a pesar de tratarse de varios metros de altura. Según la descripción, no sufrió heridas de consideración.

El accidente fue filmado y subido a YouTube por el propio deportista que registraba su arriesgado salto BASE en Suiza. El incidente tuvo lugar en en el valle de Lauterbrunnen, uno de los lugares preferidos por los que practican este arriesgado deporte.

El salto BASE que se ven en el clip de YouTube es un deporte extremo que se realiza en varias zonas alrededor del mundo. El nombre se creó al juntar cuatro palabras en inglés Building (Edificio), Antenna (Antena) Span (Puente) y Earth (Tierra).

