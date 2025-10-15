Del 13 al 17 de octubre se llevará a cabo el adidas Cup Lima 2025, un torneo internacional de fútbol formativo creado por adidas con el objetivo de identificar talento, fomentar la competitividad y promover el desarrollo del fútbol de menores en la región. El campeonato contará con la participación de cuatro equipos nacionales: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y la Selección Regional de la FPF. A ellos se suman cuatro clubes internacionales de gran prestigio: Millonarios (Colombia), Cruz Azul (México), Rosario Central (Argentina) y Universidad de Chile (Chile), que aportarán jerarquía y competitividad a un torneo diseñado para formar a las futuras promesas del balompié.
Los futbolistas utilizarán tecnología GPS para medir su desempeño técnico, táctico y físico, reforzando el carácter profesional del certamen. Todos los encuentros serán transmitidos en vivo por Movistar Deportes y el canal de youtube de la bicolor, llevando la emoción del torneo a miles de hogares en toda la región.
Cada equipo jugará cinco partidos, en un formato dinámico y exigente que permitirá evaluar a los jóvenes talentos en condiciones similares a las del fútbol profesional. El adidas Cup Lima 2025 no es solo un campeonato juvenil, sino una plataforma de exposición internacional que brinda a los jugadores la oportunidad de seguir desarrollando su carrera hacia el profesionalismo. Para el fútbol peruano, representa además la posibilidad de medir a sus canteranos frente a rivales de talla mundial y confirmar que el futuro del deporte rey en la región ya está en marcha.