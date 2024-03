¿Quieres viajar sin utilizar tus días de vacaciones? Entonces, aprovecha los feriados que son la fecha ideal para conocer otros lugares, además como aplica para todos eso permite que las familias pueden organizar paseos junto a todos los integrantes del hogar. Recuerda que en el calendario peruano hay 16 feriados, así que vas a tener bastantes días en el año para relajarte.

En el caso de los días no laborables, debes tener en cuenta que esto aplica dependiendo la empresa donde laboras porque, ya que cada año cambian. La idea de crearlos suele ser para promover el turismo en el país. En el artículo que ha realizado Depor podrás conocer cada una de las fechas.

¿Cuándo inicia Semana Santa?

En el 2024, la celebración empieza el domingo 24 de marzo, aunque ese día no es feriado calendario. Luego, continúa en la semana hasta el jueves 28 de marzo, día que es feriado al igual que el viernes 29 del mismo mes

¿Cuáles son los feriados del 2024 en Perú?

Actualmente, Perú tiene 16 feriados que están reconocidos en diferentes meses del año. A continuación, te contamos cuáles son para que puedas anotarlos en tu calendario y te animes a organizar un viaje con amigos o familiares.

Enero

Lunes 1 de enero: Año Nuevo.

Febrero

No hay feriados en febrero de 2024.

Marzo

Jueves 28 de marzo: Jueves Santo.

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo.

Abril

No hay feriados en abril de 2024.

Mayo

Miércoles 1° de mayo: Día del Trabajo.

Junio

Viernes 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Sábado 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio

Martes 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Domingo 28 de julio: Fiestas Patrias.

Lunes 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto

Martes 6 de agosto: Batalla de Junín.

Viernes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Septiembre

No hay feriados en septiembre de 2024.

Octubre

Martes 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre

1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuáles son los días no laborables del 2024?

A diferencia de los feriados, los días no laborables no están considerados en el calendario oficial y usualmente aplica para las personas que trabajan en el sector público. Por ello, en el caso de las empresas privadas depende de lo que considere el empleador, ya que algunos permiten descansar ese día a cambio de luego trabajar horas extras o a cuenta de las vacaciones. En el 2024, la lista de días no laborables establecidos para este año ha sido aprobada mediante el Decreto Supremo N°011-2024-PCM.

Viernes 26 de julio de 2024

Lunes 7 de octubre de 2024

Viernes 6 de diciembre de 2024

Lunes 23 de diciembre de 2024

Martes 24 de diciembre de 2024

Lunes 30 de diciembre de 2024

Martes 31 de diciembre de 2024

¿Cuánto te pagarán si trabajas un feriado?

De acuerdo a lo establecido por ley en Perú, los trabajadores tienen derecho a una compensación adicional si laboran en un día feriado, ellos reciben un pago triple: uno por la jornada laboral realizada y dos adicionales. Las empresas también pueden ofrecer la opción de intercambiar el día feriado trabajado por un otro día de descanso, pero esto solo está permitido cuando el feriado trabajado no coincide con los días de descanso usual del trabajador.

