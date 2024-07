Casi un millón de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han hecho su solicitud para retirar sus fondos, hasta 4 UIT (S/20,600), tras la aprobación de la ley que lo permite. Ahora, muchos no saben cuál es el plazo, procedimiento y cómo verificar el estado del desembolso. Ante esto, Depor ha preparado la siguiente nota con la más completa información sobre dónde y cómo revisar el estado del trámite de retiro y todo lo relacionado a este beneficio económico que ayudará a muchas familias a aliviar cargas económicas.

¿Dónde hacer seguimiento a mi solicitud de retiro de AFP?

Después de dos días útiles de haber registrado tu solicitud de retiro, podrás hacer seguimiento en la web www.solicitaretiroafp.pe. En dicha página debes seleccionar la opción: ¿Cómo va mí solicitud?

¿Cómo hacer seguimiento a mi solicitud de retiro de AFP?

Si tus fondos están en AFP Integra, Prima y Profuturo y deseas saber el estado del trámite de retiro de fondos de tu AFP, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a ¿Cómo va mi solicitud?

Coloca el tipo de documento

Ingresa tu número de documento

Escribe tu dígito verificador

Completar el código Captcha

Haz clic en Consultar.

Ahora, si estás afiliado a Habitat AFP, el procedimiento es similar, pero debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a https://afphabitat-seguimientoretiro.pe/

Coloca el tipo de documento

Ingresa tu número de documento

Fecha de nacimiento

Completar el código Captcha

Haz clic en Consultar.

¿Cuál es el link para solicitar el retiro de la AFP?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha informado que aquellos que registraron sus solicitudes el 20 de mayo recibirán su dinero a partir del viernes 14 de junio. Además, la Asociación AFP indicó que el trámite será gratuito y 100 % digital, y que se ejecutará mediante el siguiente enlace:

LINK para solicitar retiro AFP: https://www.solicitaretiroafp.pe/

Cabe resaltar que el trámite se realizará de manera gratuita y 100 % digital, de lunes a viernes de 8:00 a.m a 6:00 p.m , exceptuando feriados. Si desea mayor detalle, como saber el paso a paso para completar tu solicitud con éxito y entre otra información, mantente atento a esta nota.

¿Cómo ingreso la solicitud del retiro de la AFP?

El primer paso es ingresar al sitio web www.solicitaretiroafp.pe según la fecha que te corresponda del el cronograma. Luego dar clic en “Quiero retirar”.

Lee el reglamento del Retiro AFP 2024, luego dar clic en “Iniciar solicitud”.

Ten a la mano tu DNI físico (si está vencido, puedes utilizarlo sin problemas; y si fue emitido después del 10 de mayo, utilizando uno antiguo) y tu número de cuenta bancaria, ingresa los siguientes datos (tipo de documento, número de documento, dígito verificador del documento y fecha de nacimiento).

Por último, completa el código reCAPTCHA y dar clic a “Consultar”. Si te corresponde el retiro, continua y completa la información que te solicite la web.

Cronograma para presentar mi solicitud para el retiro de la AFP 2024

Lo primero que debes saber es que las solicitudes se ingresarán de acuerdo al número en el que termina el DNI de cada afiliado. El lunes 20 de mayo inició el trámite de las solicitudes para los afiliados que su DNI termine en el dígito 1. El cronograma oficial para solicitar el retiro de hasta 4 UIT o S/20,600 soles de los fondos de pensiones es el siguiente:

Si tu DNI finaliza en 1, registra tu solicitud del 20 y 21 de mayo, y el 18 de junio.

Si tu DNI finaliza en 2, registra tu solicitud del 22 y 23 de mayo, y el 19 de junio

Si tu DNI finaliza en 3, registra tu solicitud del 24 y 27 de mayo, y el 20 de junio.

Si tu DNI finaliza en 4, registra tu solicitud del 28 y 29 de mayo, y el 21 de junio.

Si tu DNI finaliza en 5, registra tu solicitud del 30 y 31 de mayo, y el 24 de junio.

Si tu DNI finaliza en 6, registra tu solicitud del 3, 4 de junio y el 25 de junio.

Si tu DNI finaliza en 7, registra tu solicitud del 5 y 6 de junio, y el 26 de junio.

Si tu DNI finaliza en 8, registra tu solicitud del 10 y 11 de junio, y el 27 de junio.

Si tu DNI finaliza en 9, registra tu solicitud del 12 y 13 de junio, y el 28 de junio.

Si tu DNI finaliza en 0, letra u otro, registra tu solicitud del 14 y 17 de junio, y el 1 de julio.

Cronograma de desembolsos

Según lo informado, son 4 desembolsos que se darán en la siguientes fechas:

Primer desembolso de hasta 1 UIT: En un plazo máximo de 30 días calendario, contabilizados desde la fecha en que fue presentada la solicitud ante la AFP, se toma como fecha de inicio la señalada en el artículo cuarto de la RESOLUCIÓN SBS Nº 01623-2024, para aquellas solicitudes que se presenten, cuando menos, el 20 de mayo de 2024.

Segundo desembolso de hasta 1 UIT: En un plazo máximo de 30 días calendario, contabilizados desde la fecha en que fue efectuado el primer desembolso por la AFP.

Tercer desembolso de hasta 1 UIT: En un plazo máximo de 30 días calendario, contabilizados desde la fecha en que fue efectuado el segundo desembolso por la AFP.

Cuarto desembolso por hasta 1 UIT o el remanente del monto solicitado: En un plazo máximo de 30 días calendario, contabilizados desde la fecha en que fue efectuado el tercer desembolso.

¿Cuáles son los documentos que se requieren para acceder al retiro de la AFP?

Las entidades financieras recomiendan a los afiliados que tengan a la mano y actualicen lo siguiente:

Información Personal: nombre completo, documento nacional de identidad (DNI), número de teléfono y una dirección de correo electrónico, todos debidamente activos.

Cuenta Bancaria: contar con una cuenta bancaria individual (no mancomunada) a nombre del titular afiliado en la AFP, dicha cuenta será donde realizarán el depósito de los fondos.

Accesos Seguros: debes tener la contraseña de acceso a tu banca en línea y la clave digital de tu AFP, con ellas podrás realizar tus trámites y gestiones vía online.

¿Qué pasa si no presento mi solicitud en la fecha que me corresponde?

Si el cronograma elaborado por la SBS culminó y no llegaste a ingresar tu solicitud, no te preocupes, dado que hay una fecha extraordinaria para quienes no pudieron o se olvidaron y desean realizar el trámite de retiro AFP 2024, las fechas serán del martes 2 de julio al miércoles 17 de agosto del 2024.

