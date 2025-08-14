En un país donde el 48% de los establecimientos públicos de salud no cuentan con un médico cirujano y casi la mitad de la población afirma que no recibe atención médica cuando la necesita, la salud parece un bien esquivo. Y los niños son los principales afectados por esta realidad.

Ante esto, la marca Field, la marca emblemática de galletas de Mondelez, junto a VIDAWASI PERÚ y Cencosud (que agrupa a los supermercados Wong y Metro), lanza la campaña Producto Solidario, una iniciativa que invita a todas las familias peruanas a sumarse a una noble causa: acercar la atención médica especializada a niñas y niños que hoy no pueden acceder a ella.

Durante todo agosto, por cada compra de productos Field realizada en los supermercados Wong y Metro, las personas estarán contribuyendo directamente a una donación para VIDAWASI PERÚ, organización sin fines de lucro que brinda atención médica a niños y sus familias desde los Andes del Perú.

Para impulsar esta causa, Field ha destinado una donación inicial de S/15 000, y ahora cada compra realizada durante la campaña ayudará a incrementar esta contribución.

“En Mondelēz Perú, sabemos que las familias valoran las marcas con propósito. Por eso, junto a Vidawasi y Cencosud, queremos transformar un gesto cotidiano en una oportunidad real para cambiar la vida de muchos niños”, indicó Rodrigo Gereda, gerente de Marketing de Field. “En Field, estamos comprometidos con la construcción de un país más solidario y creemos que cada compra puede ser un acto de solidaridad”, añadió Gereda.

El acceso a salud especializada en el Perú sigue siendo profundamente desigual. En regiones alejadas, el traslado a Lima suele ser la única opción para acceder a servicios pediátricos de calidad, algo que no todas las familias pueden costear. Iniciativas como VIDAWASI PERÚ, ubicada en Urubamba, en Cusco, buscan revertir esta situación acercando salud infantil especializada a más regiones del país.

“En Vidawasi creemos que la salud de los niños no debe estar sujeta a las dificultades del lugar donde nacen. Gracias al apoyo de Field y de cada persona que elige sumarse a esta campaña, podemos seguir acercando salud, esperanza y futuro a los niños”, destacó Marina Cano Izquierdo, fundadora de VIDAWASI.

Participar en Producto Solidario es fácil: solo hay que acercarse a cualquier tienda Wong o Metro, elegir productos Field, y con cada compra se estará colaborando con esta causa. No se requiere registro ni pasos adicionales. Cada bolsa de galletas puede ser un paso concreto para llevar salud a quienes lo necesitan.