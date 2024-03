El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este jueves 21 de marzo algunos distritos de Lima Metropolitana sufrirán la interrupción temporal del servicio. Según detalló la compañía, el corte de agua se debe a los trabajos de mantenimientos en las principales tuberías del sistema de distribución, limpieza de reservorio o reparación de fugas.

En los siguientes párrafos encontrarás todos los detalles y la lista completa de las zonas y distritos que se verán afectados por el corte de Sedapal. Cabe señalar que la compañía ha pedido comprensión por parte de los usuarios para trabajar en favor del buen funcionamiento del servicio.

Corte de agua del miércoles 20 de marzo

Ate

Ubicación: Urbanización-A.H. Inmaculada Concepción; Urbanización-A. H. Señor de Muruhuay; Urbanización-Asoc. Alto Monterrey y Urbanización-Asoc. Evangelica Pentecostal Jesucristo.

Horario de corte: 2:00 p.m. hasta 10:00 p.m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Los Olivos

Ubicación: la Urbanización-C.H. Cueto Fernandini 1ra Et. Carlos; Urbanización-C.H Cueto Fernandini 2da Et. Carlos; Urbanización-Urb Parque El Naranjal 1ea Et.; Urbanización-Urb Previ y Urbanización-Urbanización Villa del Norte.

Horario de corte: 12:00 p.m. hasta 8:00 p.m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

San Juan de Lurigancho

Ubicación:

Sector 413: A.F. Víctor Raúl Haya de La Torre, A.H. Bayóvar Ampliación Sector Santa Rosa, A.H. Niño Jesús, A.H. Nuevo Amanecer, Antenor Orrego Ampliación, A.F. Las Mercedes, A.F. Las Palmeras, A.F. Torres Cruz Blanca, A.H. Señor de Los Milagros Ampliación, A.F. Nueva Primavera, A.F. Valle Sagrado, A.F. La Fortaleza, A.F. Las Lomas de Bayóvar, Bayóvar Ampliación Ramiro Prialé, Bayóvar Ampliación 3° Zona Sector Santa Rosa y Ampliación A.F. Las Lomas de Bayóvar y A.H. Bayóvar AMPL.

Horario de corte: 8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Villa María del Triunfo

Ubicación:

Sector 315: Habilitación Urbana Villa Verde etapas I, II, III, IV, VI y VII.

Horario de corte: 8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Pachacamac

Ubicación: Urbanización-H.U Villa Verde Etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Horario de corte: 8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Corte de agua para el jueves 21 de marzo

Pachacamac

Ubicación: Urbanización-C.P.R.H. de Manchay SECT. El Balcon; Urbanización -C.P.R.H. de Manchay SECT. Santa Rosa; Urbanización-C.P.R Huertos de Manchay Sector B; Urbanización-C.P.R Huertos de Manchay Sector C; Urbanización-C.P.R La Pradera.

Horario de corte: 8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Pachacamac

Ubicación: Urbanización-A.H Parcela 1 Sector R; Urbanización-A.H San Cristobal; Urbanización-Asoc Centro Poblado La Union Manchay alto; Urbanización Asoc de la Upis Vista Alegre de Manchay; Urbanización-C.P.R.H. de Manchay SECT. Los Eucaliptos; Urbanización-C.P.R Huertos de Manchay Sector F; Urbanización-C.P.R Huertos de Manchay Sector R-

Horario de corte: 8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Pachacamac (Manchay)

Ubicación:

Sector 431: Asociación U.P.I.S. Vista Alegre de Manchay; Asociación Centro Poblado Rural La Union Manchay alto, centro poblado rural Huertos de Manchay Sector A Los Eucaliptos, Sector F, Sector R Los Álamos, Parcela 1 Sector R y A.H. San Cristóbal.

Sector 444: Centro Poblado rural La Pradera; Centro Poblado rural Huertos de Manchay Sector Santa Rosa, Sector C y asociación de vivienda Sector EL Balcón Huertos de Manchay.

Horario de corte: 8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Ate

Ubicación: Urbanización-A.H. El Amauta Zona B; Urbanización-Asoc Paraíso del Amauta, El; Urbanización-Asoc Los triunfadores.

Horario de corte: 2:00 p.m. hasta 10:00 p.m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Chorrillos

Ubicación: Urbanización Paseo de la Republica.

Horario de corte: 12:00 p.m. hasta 11:00 p.m.

Motivo: Empalme de tubería.

San Juan de Lurigancho

Ubicación:

Sector 412: Agr. Arenal Alto, Coop. La Sagrada Familia, A.H Arenal de Canto Grande Juan Pablo II Etapa 1, A.H. Daniel Alcides Carrión, A.H. Arenal Alto Canto Grande, A.H. Señor de los Milagros II, APV El Porvenir, APV Israel, A.F. Perú Posible, A.F. Las Casuarinas de Jicamarca, A.F. Nuevo Mundo y A.H. Corazón de Jesús; Urbanización Semi Rustica Canto Grande.

Horario de corte: 1:00 p.m. hasta 11:55 p.m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

¿Cómo prepararte para un corte de agua?

Almacenar agua para las necesidades básicas como beber, cocinar y la higiene personal. Utiliza recipientes limpios y asegúrate de tener suficiente para todo el periodo del corte.

Antes del corte, trata de limitar el uso de agua a lo necesario. Evita tareas como lavar el carro, regar el jardín y mejor realízalas cuando el servicio vuelva.

Prepara comidas que requieran poca o ninguna agua, también aquellas que no necesiten refrigeración en caso de que también estén programados cortes de energía.

Considera alternativas para mantener una higiene adecuada como usar desinfectantes para manos o toallitas húmedas que no requieran enjuague.

¿Dónde está el número de suministro de Sedapal?

Revisa la parte superior derecha de tu recibo físico y listo.

Si no tienes el recibo físico, entonces puedes consultar la información AQUÍ.

¿Cómo afiliarte para recibir tu recibo de agua de forma online?

Ingresa a https://www.gob.pe/sedapal, hacer clic en la pestaña clientes y luego en afiliarte a recibo digital.

Registra los datos que solicitan y suscríbete.

¿Cuáles son las agencias de Sedapal en Lima?

Agencia La Molina

Dirección: Av. Flora Tristán 539 - Urb. Santa Patricia - 2da Etapa - La Molina.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Agencia Puente Piedra

Dirección: Jr. 9 de Junio 254 - Puente Piedra.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Agencia Punta Negra

Dirección: Antigua Panamericana Sur Mz. Y Lt. 01-02 - Urb. La Merced - Punta Negra.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Agencia San Juan de Miraflores

Dirección: Av. Los Héroes 662 - San Juan de Miraflores

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Agencia San Martín de Porres

Dirección: Av. Perú 1362 - Urb. Perú -San Martin de Porres.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Agencia Zárate

Dirección: Av. Gran Chimú 1017 - San Juan de Lurigancho.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Centro de Servicio Ate Vitarte

Dirección: Av. Nicolás Ayllón 2309 - Ate.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

Centro de Servicio Breña

Dirección: Av. Tingo María 600 - Breña.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

Centro de Servicio Callao

Dirección: Av. Guardia Chalaca 1131 - Callao.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

Centro de Servicio Callao - Sede Ventanilla

Dirección: Av. La Playa Mz. O5-Lt.30 - A.H. Los Licenciados de Ventanilla - Callao.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

Centro de Servicio Comas

Dirección: Av. Víctor Andrés Belaunde Oeste - Cuadra 5 Urb. El Retablo - Comas.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

Centro de Servicio San Juan de Lurigancho

Dirección: Av. Próceres de la Independencia 3105 - Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

