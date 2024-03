El pasado viernes 8 de marzo, alrededor de las 8:27 p.m., se registró un incendio en la subestación eléctrica Pando, ubicada en el Cercado de Lima, y provocó la interrupción del servicio eléctrico en los distritos de Pueblo Libre, Breña, Jesús María y Cercado de Lima. Horas antes, la empresa había informado que el hecho se produjo por una “interrupción imprevista” en sus redes de alta tensión y que su personal se encontraba trabajando para restablecer el servicio lo antes posible.

Ante el corte, Enel difundió un comunicado en el que explicó el evento y las medidas que iban a tomar para solventar la contingencia. “Como medida de preventiva, y para que la emergencia pueda ser atendida de manera segura por los bomberos, se cortó la totalidad de la operación de la subestación”, detalló.

Comunicado de Enel. (Foto: Enel)

Sin embargo, las horas transcurrían y había muchos ciudadanos de estas zonas que todavía no contaban con el servicio eléctrico. Ante esta situación, Alicia Martínez, vocera de Enel, en conversación con Canal N, brindó detalles de lo ocurrido y respondió respecto al tiempo estimado que tardará la reparación.

En ese sentido, desmintió que desde Enel hayan estimado que tardarán tres días en dar solución al problema. “Nosotros no hemos dado esa estimación. De hecho, nos estamos exigiendo recuperar la electricidad lo antes posible para las personas, pero no hemos dado una estimación todavía porque no queremos sembrar ansiedad, queremos tener claridad sobre los momentos y qué estamos avanzando en hacer”, precisó el último sábado.

¿Cuántos días tardará en restablecerse el servicio?

Martínez indicó que el restablecimiento de la electricidad no debería superar los tres días; sin embargo, resaltó que recién en el transcurso del sábado 9 de marzo se confirmará oficialmente cuánto será el tiempo de recuperación.

“Yo no lo creería (que demore más de tres días), hasta ese no estamos trabajando, pero no puedo darte una fecha todavía. Apenas la tengamos, espero que hoy tengamos más claridad sobre eso, lo haremos”, detalló.

Un nuevo comunicado

En un reciente comunicado, difundido este domingo 10 de marzo, la compañía encargada de la distribución eléctrica informó que tras el apagón ocurrido la noche del viernes 8 de marzo se ha movilizado a los equipos de la empresa con la finalidad de restaurar el servicio.

Sin embargo, pese a sus esfuerzos, aún hay 37 clientes que permanecen afectados por la interrupción, pero que siguen trabajando para dar una pronta solución.

“Continuamos con los trabajos necesarios para restablecer el servicio eléctrico a las personas afectadas. Al momento, 37 clientes permanecen afectados por la interrupción y para ellos seguimos trabajando de la manera más rápida y segura posible”, se detalla en la primera parte del comunicado.

Además , “nos comprometemos a restablecer el servicio eléctrico a la totalidad de los clientes en las próximas horas”.

Asimismo, indicaron que están trabajando en “constante coordinación con el Ministerio de Energía, Osinergmin, Municipalidad de Lima, Bomberos y autoridades municipales para informar sobre nuestros avances”.

“Lamentamos el malestar que el corte de energía pueda generar entre las personas a las que entregamos electricidad. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando con rapidez y eficiencia para recuperar el servicio de todos nuestros clientes”, terminaron.

¿Enel cobrará por días de corte de luz?

En comunicación con Canal N, la vocera de Enel hizo un llamado a la calma para los usuarios del servicio y aseguró que la empresa no cobrará por los días en los que no contaron con electricidad. Indicó que se están preparando para situaciones como la que se ha presentado en estos cuatro distritos.

“Cuando hay energía, no se cobra. Nuestro contador de electricidad, que es el medidor, funciona como un reloj y, cuando no pasa energía por ahí, no se mueve”, indicó Martínez.

