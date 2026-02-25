Hay algo que no se puede simular en ningún laboratorio del mundo, algo que no viene en cápsulas ni en suplementos deportivos importados. Es el aire. O mejor dicho: la falta del mismo. Quien haya llegado a Cusco desde Lima o desde cualquier ciudad costera sabe perfectamente de qué estamos hablando: esa sensación de que el pecho no termina de llenarse, que las piernas pesan más de lo normal, que subir tres escalones puede sentirse como escalar el Salkantay.

El oxígeno como ventaja competitiva

Cusco está ubicado a 3,399 metros sobre el nivel del mar. No es una cifra abstracta: es una realidad fisiológica que impacta directamente en el rendimiento atlético. A esa altitud, la presión atmosférica disminuye y con ella la disponibilidad de oxígeno en el aire. El organismo humano, ante esta situación, responde de forma gradual: aumenta la frecuencia cardíaca, produce más glóbulos rojos y ajusta su metabolismo para compensar el déficit. Todo eso lleva tiempo, generalmente entre dos y cuatro semanas de aclimatación completa.

Cuando un equipo de la costa viaja a jugar a Cusco, ese proceso no tiene tiempo de ocurrir. Los futbolistas llegan el día anterior - si tienen suerte -, duermen mal porque la altitud también perturba el sueño, y al día siguiente deben rendir al cien por ciento frente a un rival que lleva toda su vida respirando ese aire. La diferencia no es psicológica: es bioquímica, muscular y cardiovascular.

Lo curioso es que esto no solo afecta al fútbol. Ocurre en el atletismo, el ciclismo, el voleibol y prácticamente cualquier disciplina que exija un esfuerzo aeróbico sostenido. Cusco ha producido fondistas y marchadores de nivel continental precisamente porque entrenar en esas condiciones construye una base física que pocos pueden igualar. El cuerpo cusqueño - en términos deportivos - es literalmente más eficiente a nivel celular que el de alguien que vive en el llano.

Lo que dicen los números en el fútbol local

No hay que irse a estudios para notar el patrón. Basta con revisar los resultados del fútbol peruano en los últimos 20 años para darse cuenta de que los equipos que juegan de local en Cusco tienen una tasa de victorias en casa más alta que el promedio. No es coincidencia ni simple cuestión de apoyo del público.

Los equipos visitantes que viajan desde ciudades costeras a Cusco pierden en promedio entre un 12% y un 18% de su capacidad aeróbica máxima en las primeras 48 horas.

La frecuencia cardíaca en reposo de un jugador no aclimatado puede subir hasta 20 pulsaciones por encima de su media habitual.

Los errores técnicos - pases fallados, remates desviados - aumentan notablemente en el segundo tiempo, cuando el cansancio acumulado por la falta de oxígeno se vuelve imposible de disimular.

Los equipos locales cusqueños muestran una diferencia promedio de más de 1.5 kilómetros recorridos a mayor intensidad que sus rivales durante los partidos en casa.

El factor humano: cómo los cusqueños viven el deporte

Más allá de la fisiología, hay algo cultural que también suma. En Cusco, el deporte no es solo entretenimiento: es identidad. Los niños que crecen en los barrios de San Sebastián, San Jerónimo o Wanchaq corren, juegan y entrenan desde pequeños en condiciones que para ellos son completamente normales, pero que para cualquier foráneo serían un desafío diario. Eso construye una resistencia mental y física que los técnicos de Lima tardaron mucho tiempo en reconocer como ventaja real y no como simple “localismo”.

Los clubes cusqueños han tenido históricamente menos recursos económicos que los grandes de Lima. Infraestructura limitada, menor acceso a tecnología deportiva, menos nutricionistas y preparadores físicos. Y aún así, cuando juegan en casa, son capaces de complicarle la vida a cualquier equipo del país. Esa paradoja tiene un solo nombre: la altura.

Comparativa de rendimiento: Lima vs. Cusco

La siguiente tabla resume las diferencias generales que se observan en el rendimiento físico de equipos que juegan en ambas ciudades, basado en promedios históricos del fútbol peruano:

Indicador Lima (nivel del mar) Cusco (3,399 msnm) VO2 máx. disponible 100% ~82-85% para visitantes Distancia recorrida (visitante) Normal Reducida entre 8-12% Errores técnicos (2.° tiempo) Promedio Aumentan un 15-20% Frecuencia cardíaca media Normal Elevada 15-20 ppm Rendimiento local (tasa victoria) ~48% ~62% para locales Tiempo de aclimatación recomendado No aplica 14-21 días

El debate entre los técnicos: ¿se puede preparar al equipo?

Esta es quizás la pregunta más interesante del debate. ¿Es posible preparar a un equipo para rendir bien en Cusco sin pasar semanas aclimatándose? La respuesta corta es: en parte, sí.

Algunos recursos que los cuerpos técnicos más modernos han implementado con cierto éxito incluyen:

Tiendas hipóxicas : estructuras donde los jugadores duermen simulando altitudes elevadas durante semanas previas al viaje.

: estructuras donde los jugadores duermen simulando altitudes elevadas durante semanas previas al viaje. Entrenamiento en altitud artificial : sesiones en cámaras hipobáricas que exponen al organismo a condiciones similares a las de altura.

: sesiones en cámaras hipobáricas que exponen al organismo a condiciones similares a las de altura. Llegada anticipada : viajar con al menos cinco días de anticipación para dar tiempo mínimo de adaptación parcial.

: viajar con al menos cinco días de anticipación para dar tiempo mínimo de adaptación parcial. Ajuste táctico : reducir la intensidad del pressing alto, bajar las líneas y apostar por un juego más directo que exija menos esfuerzo aeróbico continuo.

: reducir la intensidad del pressing alto, bajar las líneas y apostar por un juego más directo que exija menos esfuerzo aeróbico continuo. Hidratación intensificada: a mayor altitud, la deshidratación ocurre más rápido, por lo que los protocolos de líquidos deben ser mucho más estrictos.

Ninguna de estas estrategias elimina la desventaja, pero sí puede reducirla. El problema real es económico: pocos clubes del interior del país pueden costear tecnología hipóxica, y pocos de Lima pueden darse el lujo de viajar con una semana de anticipación para cada partido de visita en la sierra.

Cusco como laboratorio deportivo

Hay algo que debería llamar más la atención de lo que actualmente se llama: Cusco podría ser el mejor laboratorio de formación atlética del Perú. Sus condiciones naturales producen deportistas con capacidades aeróbicas excepcionales, con una tolerancia al esfuerzo que pocos pueden igualar. El problema es que esas capacidades rara vez se potencian con recursos, tecnología y estructura profesional.

La gran deuda del fútbol peruano con la sierra en general - y con Cusco en particular - no es de reconocimiento. Es de inversión. Cuando un chico de San Sebastián con pulmones de hierro y piernas entrenadas desde la infancia en la altura no tiene acceso a una academia de fútbol decente, no hay ventaja altitudinal que pueda compensar la desigualdad del sistema.

Y sin embargo, siguen llegando. Siguen apareciendo futbolistas cusqueños que sorprenden por su fondo físico, por su capacidad de recuperación, por esa resistencia casi obstinada que les permite correr en el minuto 85 cuando el rival de Lima apenas puede caminar. Son producto de su tierra, literalmente.

El futuro del fútbol en altura

El mundo del fútbol está cada vez más interesado en la ciencia detrás del rendimiento. La altitud, que durante décadas fue tratada como una variable menor o incluso como una “excusa” de los equipos que perdían fuera de casa, hoy es un factor que se analiza con seriedad en los más altos niveles. La FIFA y la CONMEBOL llevan años debatiendo reglamentaciones sobre partidos a más de 2,500 metros, precisamente porque la diferencia física es innegable.

En el Perú, ese debate tiene nombre: tiene la cara del fútbol cusqueño, de los estadios a 3,400 metros, de los jugadores que aprendieron a correr donde el aire escasea. Y el fútbol en altura sigue siendo ese enigma fascinante que la planicie jamás podrá replicar del todo.

Porque al final, el mejor suplemento que existe para un deportista cusqueño no viene en ningún frasco. Viene del aire que respira desde que nació. Y eso, simplemente, no se puede comprar.