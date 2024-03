El Metropolitano ha transformado significativamente el panorama del transporte público en la capital del Perú, desde su inauguración en 2010. Este sistema de autobuses de tránsito rápido cumple un papel esencial para el desplazamiento urbano en la superpoblada Lima, ofreciendo una alternativa eficiente y relativamente económica frente a los tradicionales métodos de transporte. ¿Qué ha pasado con esta vía y por qué causa controversia? Aquí te lo decimos.

Y es que, estos buses recorren carriles exclusivos, lo que les permite evitar el congestionamiento típico de las calles y avenidas de Lima. Por ello, los otros buses tienen prohibido utilizar esas vías y si deciden no obedecer tendrán que pagar una multa y en algunos casos perder su licencia. En el artículo de Depor podrás conocer los montos y también las excepciones.

¿Cuál es la multa por invadir el carril exclusivo del metropolitano?

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito, la multa es de S/ 412 (equivale al 8% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ), además el conductor es sancionado con una reducción de 20 puntos en su récord. Tener en cuenta que si el conductor tiene un puntaje bajo puede perder la licencia en algunos casos.

¿En qué casos se puede utilizar el carril exclusivo del metropolitano?

Los camiones de bomberos, las ambulancias y patrulleros pueden utilizar esta vía, la autorización se indica en la ley Nº 27200. Aunque, estos vehículos solamente pueden hacerlo si están en una emergencia, además deben movilizarse con las luces y sirenas prendidas.

¿Qué rutas recorre el metropolitano?

Regulares

Ruta A: Naranjal, Izaguirre, Pacífico, Independencia, Los Jazmines, Tomás Valle, El Milagro, Honorio Delgado, UNI, Parque del Trabajo, Caquetá, Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión, Colmena y Estación Central.

Ruta B: Los Incas, Andrés Belaunde, 22 de Agosto, Universidad, Naranjal, Izaguirre, Pacífico, Independencia, Los Jazmines, Tomás Valle, El Milagro, Honorio Delgado, UNI, Parque del Trabajo, Caquetá, Dos de Mayo, Quilca, España, Estación Central, Estadio Nacional, México, Canadá, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Aramburú, Domingo Orué, Angamos, Ricardo Palma, Benavides, 28 de julio y Plaza de Flores.

Ruta C: Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión, Colmena, Estación Central, Estadio Nacional, México, Canadá, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Aramburú, Domingo Orué, Angamos, Ricardo Palma, Benavides, 28 de julio, Plaza de Flores, Balta, Bulevar, Estadio Unión, Escuela Militar, Terán, Rosario de Villa y Matellini.

Ruta D: Naranjal, Izaguirre, Pacífico, Independencia, Los Jazmines, Tomás Valle, El Milagro, Honorio Delgado, UNI, Parque del Trabajo, Caquetá, Dos de Mayo, Quilca, España y Estación Central.

Expresos

Expreso 1: Estación central, Estadio Nacional, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos, 28 de julio, Balta, Matellini (ida). Matellini, Balta, Angamos, Canaval y Moreyra, Javier Prado, Estadio Nacional y Estación Central (final).

Expreso 2: Naranjal, Canadá, Javier Prado, Ricardo Palma y 28 de julio (mañanas). Ricardo Palma, Javier Prado, Canadá y Naranjal (tarde).

Expreso 3: Naranjal, Angamos, Benavides y 28 de julio (mañana). Benavides, Angamos y Naranjal (tarde).

Expreso 4: Naranjal, Izaguirre, Tomás Valle, UNI, Caquetá, Dos de Mayo, España, Estación Central, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos y Plaza de Flores.

Expreso 5: Naranjal, Tomás Valle, UNI, España, Estación Central, Canadá, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos, Ricardo Palma y Plaza de Flores (mañana). Plaza Flores, Ricardo Palma, Angamos, Canaval y Moreyra, Javier Prado, Canadá, Estación Central, España, UNI, Tomás Valle y Naranjal (tarde).

Expreso 6: Izaguirre, Independencia, Estación Central, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos y Benavides (mañanas).

Expreso 7: Tomás Valle, Estación Central, Javier Prado, Canaval y Moreyra, y Angamos (estaciones de norte a sur y sur a norte)

Expreso 8: Izaguirre, Independencia, Tomás Valle, UNI, Estación Central, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos, Benavides y Plaza de Flores.

Expreso 9: UNI, Caquetá, Canadá, Canaval y Moreyra, Angamos y Benavides.

Expreso 10: Naranjal, Caquetá, Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión, Colmena y Central (solo mañanas).

Expreso 11: Los Incas, Belaunde, 22 de agosto, Universidad, Pacífico, Estación Central (de norte a sur). Estación Central, Naranjal, Universidad, 22 de agosto, Belaunde y Los Incas (de sur a norte).

Expreso 12: Estación central a Benavides.

Súper Expreso: Naranjal a Ricardo Palma (de norte a sur de lunes a viernes de 06:00 a.m. a 09:00 a.m.). Estación Aramburú Naranjal (de sur a norte de lunes a viernes de 06:00 a.m. a 09:00 a.m. ).

Súper Expreso Norte: Naranjal, Dos de Mayo, Quilca, España y Estación Central (de norte a sur). Estación central a Naranjal (de sur a norte).

Lechucero: Naranjal, Tomás Valle, UNI, Jirón de la Unión, Canadá, Ricardo Palma, Bulevar y Matellini.

¿Cuáles son las ventajas del metropolitano?

Reducción del Tiempo de Viaje: Al operar en carriles exclusivos, los buses del Metropolitano esquivan el congestionamiento de tránsito, reduciendo significativamente los tiempos de viaje para sus usuarios.

Acceso Ampliado: Las rutas alimentadoras han mejorado el acceso al sistema de transporte público para residentes de zonas anteriormente marginadas.

Impacto Ambiental Positivo: El uso de un sistema de transporte masivo como el Metropolitano contribuye a disminuir la cantidad de autos particulares en las calles, reduciendo así las emisiones de CO2 y el impacto ambiental del transporte urbano.

Seguridad y Comodidad: Las estaciones y buses del sistema están diseñados para ofrecer una experiencia segura y cómoda a los usuarios, incluyendo facilidades para personas con movilidad reducida.

