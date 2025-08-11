Oreo Selena estará disponible por tiempo limitado en supermercados, minimarkets, bodegas y plataformas digitales de todo el país. (Foto: Selena Gómez)
Selena Gomez es una de las artistas más queridas del pop actual y, más allá de sus discos, sus papeles en series y su faceta como empresaria, hay detalles poco conocidos que revelan su lado más íntimo y auténtico. Es así que su más reciente colaboración creativa, una edición limitada de galletas Oreo con sabor a horchata, ha servido como excusa perfecta para mirar más de cerca a la verdadera Selena Gomez.

Estas son 10 cosas que probablemente no sabías de ella:

  1. Su nombre completo es Selena Marie Gomez, y se lo pusieron en honor a la cantante Selena Quintanilla, un ícono de la música latina y el tex-mex.
  2. Desde que era niña, la bebida favorita de Selena Gomez es la horchata, una bebida muy popular en México y Centroamérica, elaborada en base a agua, azúcar y chufa (un tubérculo). La horchata fue justamente la inspiración para el sabor de esta nueva Oreo, que combina los sabores de la canela, chocolate y leche condensada.
  3. Selena diseñó cada detalle de esta colaboración. Desde los grabados en las galletas, como la palabra “Selenators” (en homenaje a sus fans), hasta su firma, que aparece aleatoriamente en algunos paquetes. De esta forma cada unidad se convierte en una posible pieza de colección.
  4. Selena Gomez tiene más de 16 tatuajes, todos con significados personales y espirituales.
  5. Es amante del cine de terror, y su actor favorito es Johnny Depp.
  6. Selena Gomez es hija única, algo que ha influido en su personalidad sensible y reflexiva.
  7. Fue embajadora de UNICEF a los 17 años, lo que la convirtió en la más joven en asumir ese rol en ese momento.
  8. Fundó Rare Beauty, una marca de maquillaje que promueve la belleza real y sin filtros.
  9. Selena Gomez impulsa Rare Impact Fund, una organización sin fines de lucro dedicada a la salud mental de los jóvenes a nivel global.
  10. Tiene una amistad cercana con Taylor Swift, con quien comparte no solo valores, sino causas, ideas y playlists.

Selena Gomez no solo inspira desde el escenario, sino también desde los pequeños gestos. Como ella misma dijo sobre este proyecto: “Quería que tuviera un sabor reconfortante, que me transportara a mi infancia y que conectara con mis fans”. Y eso es lo que ha conseguido: una edición pensada para disfrutar, compartir y coleccionar.

Oreo Selena estará disponible por tiempo limitado en supermercados, minimarkets, bodegas y plataformas digitales de todo el país.

