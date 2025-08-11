Selena Gomez es una de las artistas más queridas del pop actual y, más allá de sus discos, sus papeles en series y su faceta como empresaria, hay detalles poco conocidos que revelan su lado más íntimo y auténtico. Es así que su más reciente colaboración creativa, una edición limitada de galletas Oreo con sabor a horchata, ha servido como excusa perfecta para mirar más de cerca a la verdadera Selena Gomez.
Estas son 10 cosas que probablemente no sabías de ella:
- Su nombre completo es Selena Marie Gomez, y se lo pusieron en honor a la cantante Selena Quintanilla, un ícono de la música latina y el tex-mex.
- Desde que era niña, la bebida favorita de Selena Gomez es la horchata, una bebida muy popular en México y Centroamérica, elaborada en base a agua, azúcar y chufa (un tubérculo). La horchata fue justamente la inspiración para el sabor de esta nueva Oreo, que combina los sabores de la canela, chocolate y leche condensada.
- Selena diseñó cada detalle de esta colaboración. Desde los grabados en las galletas, como la palabra “Selenators” (en homenaje a sus fans), hasta su firma, que aparece aleatoriamente en algunos paquetes. De esta forma cada unidad se convierte en una posible pieza de colección.
- Selena Gomez tiene más de 16 tatuajes, todos con significados personales y espirituales.
- Es amante del cine de terror, y su actor favorito es Johnny Depp.
- Selena Gomez es hija única, algo que ha influido en su personalidad sensible y reflexiva.
- Fue embajadora de UNICEF a los 17 años, lo que la convirtió en la más joven en asumir ese rol en ese momento.
- Fundó Rare Beauty, una marca de maquillaje que promueve la belleza real y sin filtros.
- Selena Gomez impulsa Rare Impact Fund, una organización sin fines de lucro dedicada a la salud mental de los jóvenes a nivel global.
- Tiene una amistad cercana con Taylor Swift, con quien comparte no solo valores, sino causas, ideas y playlists.
Selena Gomez no solo inspira desde el escenario, sino también desde los pequeños gestos. Como ella misma dijo sobre este proyecto: “Quería que tuviera un sabor reconfortante, que me transportara a mi infancia y que conectara con mis fans”. Y eso es lo que ha conseguido: una edición pensada para disfrutar, compartir y coleccionar.
Oreo Selena estará disponible por tiempo limitado en supermercados, minimarkets, bodegas y plataformas digitales de todo el país.