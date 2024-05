Mayo es un mes con muchas celebraciones y conmoraciones en Perú y en el mundo. Para este 2024, el Gobierno peruano ha compartido la lista oficial de feriados regidos por ley. Estos días permite a los trabajadores del sector público y privado gozar de días de descanso remunerado por parte de sus empleados. El quinto mes del año inicia con una fecha conmemorativa a todos los trabajadores, se celebra el Día del Trabajador. Otra celebración importante es el Día de la Madre, aquí en Perú se celebra cada 2do de mayo. Estas no son las únicas celebraciones, por ello, aquí en Depor, te contamos cuáles son las efemérides del mes de mayo de 2024.

¿Qué se celebra en el mes de mayo en Perú?

El mes de mayo tiene dos celebraciones importantes:

Día del Trabajo: 1 de mayo (feriado)

Día de la Madre: El segundo domingo de mayo – 12 de mayo (no feriado)

¿Cuándo se celebra el Día del Trabajo en Perú?

El Día del trabajo se celebra el 1 de mayo. Esta fecha es reconocida internacionalmente desde 1889 y rinde homenaje a los sindicalistas anarquistas de Chicago y su incasable lucha por los derechos laborales. Es un momento de reflexionar sobre la importancia de mejorar las condiciones de trabajo y contar con un trato justo para el capital humano.

¿Cuándo se celebra el día de la Madre en Perú?

En Perú, el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo, que para este 2024 se celebrará el 12 de mayo. Es un día en el que los peruanos expresan su amor, gratitud y aprecio hacia sus madres. Esta festividad es muy importante en la cultura peruana, y las madres son consideradas como pilares fundamentales de la sociedad.

¿Cuáles son los días no laborables del 2024?

Los días no laborables pueden ser considerados como feriados que no figuran en el calendario oficial. Esto implica que no se aplican para todos los trabajadores y generalmente se limitan a los empleados del sector público. Por lo tanto, en el caso de los colaboradores de empresas privadas, deben coordinar con su empleador si van a descansar en esos días o no. La lista de días no laborables establecidos para el 2024 ha sido aprobada mediante el Decreto Supremo N°011-2024-PCM.

Viernes 26 de julio

Lunes 7 de octubre de 2024

Viernes 6 de diciembre de 2024

Lunes 23 de diciembre de 2024

Martes 24 de diciembre de 2024

Lunes 30 de diciembre de 2024

Martes 31 de diciembre de 2024

¿Cuál es el pago si trabajas un feriado en Perú?

De acuerdo a lo establecido por ley en Perú, los trabajadores tienen derecho a una compensación adicional si laboran en un día feriado, ellos reciben un pago triple: uno por la jornada laboral realizada y dos adicionales. Las empresas también pueden ofrecer la opción de intercambiar el día feriado trabajado por un otro día de descanso, pero esto solo está permitido cuando el feriado trabajado no coincide con los días de descanso usual del trabajador.

¿Qué es un feriado en Perú?

El feriado es un día festivo en el que se suspenden las actividades laborares, escolares y comerciales, y en algunos casos también los servicios públicos. Los feriados suelen ser establecidos por el gobierno o autoridades competentes de un país o región, y pueden tener diferentes motivos como conmemorar un evento histórico, religioso, cultural o social. Durante los feriados, muchas personas aprovechan para descansar, viajar, reunirse con familiares y amigos, o participar en actividades recreativas y culturales.

¿Cuáles son las efemérides del mes de mayo de 2024?

Día del trabajo - 1 de mayo

Día Mundial de la enfermedad de Lyme - 1 de mayo

Día Internacional contra el acoso escolar - 2 de mayo

Día Mundial de la contraseña - 2 de mayo

Día Mundial de la libertad de prensa - 3 de mayo

Día Internacional del bombero - 4 de mayo

Día de Star Wars - 4 de mayo

Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja - 8 de mayo

Día de la Madre en Perú- 12 de mayo

Día Internacional de la enfermería - 12 de mayo

Día Internacional de las familias - 15 de mayo

Día Mundial del Heavy Metal - 16 de mayo

Día Mundial del reciclaje - 17 de mayo

Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia - 17 de mayo

Día Internacional de los Museos - 18 de mayo

Día Mundial del Whisky - 18 de mayo

Día Internacional del Té - 21 de mayo

Día Mundial de Pac-Man - 22 de mayo

Día Mundial del futbol - 25 de mayo

Día Internacional de la Hamburguesa - 28 de mayo

Día Mundial del hambre - 28 de mayo

Día Mundial sin tabaco - 31 de mayo

TE PUEDE INTERESAR