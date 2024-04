¿Has notado que en los últimos años, las docuseries han ganado terreno en Netflix? Y no es sorpresa para nadie, pues casos como “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”, “Escena del Crimen: Desaparición en el Hotel Cecil” o “American Murder: The Family Next Door”, han causado sensación, por lo que el servicio de streaming vuelve a la carga con “El caso Asunta”.

La serie, que cuenta con los roles protagónicos de Candela Peña y Tristán Ulloa, está compuesta de tan solo seis episodios, en los que se recrea la muerte de Asunta Basterra, una niña de 12 años que fue hallada sin vida en un descampado, así como las investigaciones, la detención de sus padres como principales sospechosos, los juicios y hasta la muerte de estos.

Por si no lo sabías, existen varias teorías sobre el caso de la muerte de Asunta, como un arranque de ira, problemas mentales de la pareja, abusó del padre a su hija adoptiva y hasta temas de dinero. Sin embargo, entre las muchas versiones que se crean. Hay dos que el equipo de producción no consideró.

"El caso Asunta" presenta a una pareja acusada de asesinato de su hija (Foto: Netflix)

UNA TERCERA PERSONA COMETIÓ EL CRIMEN

La primera de estas apunta a que, además de los padres, hay una tercera parte involucrada en el crimen.

“Hay muchas teorías sobre que había sucedido. Teorías que nos fueron llegando a lo largo de los años, incluso después del documental, como la de que ellos no fueron y fue otra persona” indicó Ramón Campos en conversación con SensaCine.

Sin embargo, además de carecer de “fuerza” a nivel de las investigaciones, pues fue descartada por las autoridaes, implicaba desarrollar a un nuevo personaje, otorgarle identidad y tiempo en pantalla, extendiendo la producción.

“Nos encontramos con una dificultad cuando lo contábamos en imagen. Así dicho, que ellos no fueron y que fue otra persona que se llevó a Asunta es fácil, pero hay que poner a esa otra persona: ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿De qué edad?”, explicó Campos.

Pese a esto, la producción no desestimó por completo el rumor, pero lo incluyó como un comentario por parte de los investigadores. “Nos obligaba a ficcionar demasiado quién era esa persona y, por tanto, preferimos dejarlo en las palabras del abogado de Rosario”, afirmó.

Póster de "El caso Asunta" (Foto: Netflix)

ROSARIO DOPÓ A ASUNTA PERO NO PUDO ACABAR CON LA NIÑA

En los restos de la pequeña se encontraron altas dosis de sedante, por lo que se presume que primero fue dejada inconsciente antes de ser asesinada por alguien más, pues su madre no tuvo el valor de hacerlo. Esto produce más teorías: por qué decidió hacerlo y quién era ese tercero que acabó con Asunta.

“Era una teoría en la cual Rosario había llevado a Asunta a la casa, le había dado las pastillas para dormirla y dejarla en la cama. La había dejado atada porque ella no se había atrevido a matar a la niña y había ido otra persona a matarla” ,explicó.

Para el director, el problema era el mismo que en el caso anterior: desarrollar un nuevo personaje que haga de verdugo, que sepa cómo deshacerse del cuerpo, entre otros, era una responsabilidad adicional en una historia que ya tenía suficientes elementos.

“Nos creaba muchas dificultades, entonces lo que decidimos fue quedarnos con las que realmente sabemos que se plantearon además en el juicio y retirar las otras dos”, expresó el director.