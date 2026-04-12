Este domingo 12 de abril, en todo el país, se realizarán las Elecciones Perú 2026 para una nueva presidencia, elección de diputados, senadores y parlamento andino. ¿Dónde se vio la transmisión? Al ser un evento de público interés, la cobertura se realizó de manera simultánea en diversos canales de cable y señal abierta. Tal como LATINA, América TV, ATV, Panamericana Televisión, entre otros. Además de su plataformas en streaming, y diversos canales de YouTube como El Comercio. ¿A qué hora inicia? Las elecciones y apertura de mesas se pactó para las 7:00 a.m. y se extendió hasta las 6:00 p.m, hora en la que se revelará el FLASH ELECTORAL. No te pierdas los detalles de la transmisión de este evento importante para la nación.
Resultados según IPSOS:
- Keiko Fujimori 16.6%
- Roberto Sánchez 12.1%
- Ricardo Belmont 11.8%
Resultados según DATUM:
- Keiko Fujimori 16.6%
- Rafael López Aliaga 12.8%
- Jorge Nieto 11.6%