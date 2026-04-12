Este domingo 12 de abril, en todo el país, se realizarán las Elecciones Perú 2026 para una nueva presidencia, elección de diputados, senadores y parlamento andino. ¿Dónde se vio la transmisión? Al ser un evento de público interés, la cobertura se realizó de manera simultánea en diversos canales de cable y señal abierta. Tal como LATINA, América TV, ATV, Panamericana Televisión, entre otros. Además de su plataformas en streaming, y diversos canales de YouTube como El Comercio. ¿A qué hora inicia? Las elecciones y apertura de mesas se pactó para las 7:00 a.m. y se extendió hasta las 6:00 p.m, hora en la que se revelará el FLASH ELECTORAL. No te pierdas los detalles de la transmisión de este evento importante para la nación.

Resultados según IPSOS:


  1. Keiko Fujimori 16.6%
  2. Roberto Sánchez 12.1%
  3. Ricardo Belmont 11.8%

Resultados según DATUM:


  1. Keiko Fujimori 16.6%
  2. Rafael López Aliaga 12.8%
  3. Jorge Nieto 11.6%
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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