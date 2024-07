Enfocados sigue demostrando que es el fenómeno del momento en las redes sociales. No hay semana en la que el popular podcast no se lleve los titulares de los medios más importantes, y más, cuando le toca hablar a Jefferson Farfán sobre los dimes y diretes en los que se ha enfrascado con Paco Bazán. El último domingo, con Erick Delgado de invitado, el ídolo de Alianza Lima respondió al reto que le puso el exportero de Universitario de Deportes. “Invítame para solucionarlo, vernos las caras y desahue***”. Ante semejantes palabras, ‘JF17′ no se quedó callado y minimizó la carrera futbolística del conductor de TV.

Con tono sarcástico, Farfán preguntó qué torneos disputó Bazán durante su trayectoria futbolística. “No lo conozco. De él no puedo opinar porque no lo he visto. A mí háblame de galácticos, a mí no me hables de ‘pisa pajas’. Quiero que me digas, ¿le ha metido 90 minutos de Libertadores?, ¿El Porvenir?, ¿Champions League?, ¿UEFA?, ¿Mundial? Cállate m****”, indicó la ‘Foquita’.

Las declaraciones de Jefferson Farfán en el podcast que conduce junto a Roberto Guizasola llevaron la disputa con Paco Bazán a otro nivel. O como diría el propio ‘Jeffry’, la ‘pusieron en el satélite’. Y es que el conductor radial decidió seguir el juego y no tardó en responder con dureza en Señal TV, un programa que tiene en YouTube.

“Qué triste que para tener que hablar, tengas que dar tu currículum. ¿Libertadores? Sí, he jugado. ¿Champions League? También. ¿Eliminatorias? También. Ni Teófilo Cubillas le dijo a quién hablar y a quién no. Apáguense un poquito”, afirmó Paco Bazán en respuesta a las declaraciones del ‘10′ de la calle.

Paco Bazán y Jefferson Farfán, en una guerra de dimes y diretes. (Foto: Instagram)

¿Cuándo y cómo empezó la disputa Farfán vs Bazán?

La guerra de dimes y diretes entre el exjugador de Alianza Lima y el otrora portero de Universitario de Deportes empezó en Enfocados con Diego Penny de invitado. ‘JF17′ mostró su disconformidad por la comparación entre Bazán y el ‘Flaco’ Penny y, por ello, comentó: “Yo no lo he visto ni en la Videna”. Penny, por su parte, aunque señaló que Paco es un viejo amigo, no dejó pasar la oportunidad para lanzar un dardo adicional: “Que se quede en la televisión nomás”.

Las palabras de Farfán y Penny resonaron rápidamente en el medio futbolístico, generando una ola de reacciones. Pero la respuesta más esperada y contundente vino del propio Francisco Bazán. El ahora conductor de televisión y radio, no se quedó callado y lanzó un desafío directo a Farfán. “Yo no sabía que él tenía un tema personal conmigo. Yo lo defendí cuando cogió la lanza contra el Fondo Blanquiazul y cuando la gente quería compararlo con Hernán Barcos. Jefferson, invítame, para solucionarlo, vernos las caras y desahue***”, dijo.

¿Qué es, cuándo y cómo ver Enfocados?

En la era de los medios digitales, un nuevo fenómeno capturó la atención de los aficionados al fútbol peruano: el podcast Enfocados. Conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, este programa se convirtió rápidamente en un referente dentro del panorama mediático deportivo peruano.

Transmitido todos los domingos a las 8 de la noche a través de YouTube, Enfocados logró consolidarse como un espacio donde los protagonistas comparten sus historias y experiencias. Cada episodio no solo ofrece entretenimiento, sino también reflexión y aprendizaje tanto para los hinchas como para los propios jugadores.

Desde su estreno, Enfocados contó con la participación de una impresionante lista de invitados. Figuras como Paolo Guerrero, Juan Manuel Vargas, Edison Flores, Christian Cueva, Pablo Sabbag y Diego Penny desfilaron por el programa, aportando sus vivencias y anécdotas.

Jefferson Farfán y Guillermo Guizasola siguen dando que hablar con el podcast de Enfocados. (Foto: Enfocados)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR