Sporting Cristal ha comenzado una nueva etapa. Hace unos días, se anunció que Guillermo Farré es el nuevo entrenador del equipo principal. El estratega de 43 años, quien ha dirigido a Belgrano de Córdoba durante los últimos cuatro años —dos en la Segunda División y dos en la Primera—, logró el ascenso en la Liga Argentina en 2022 y clasificó al ‘Pirata’ para la Copa Sudamericana el año pasado. En esa línea, el técnico fue presentado, este lunes 17 de junio, en una conferencia de prensa realizada en la Florida. El técnico habló sobre sus motivaciones para aceptar el desafío rimense y los objetivos que se ha trazado.

“Nosotros conocemos del futbol peruano, la realidad de un torneo con muchas diferencias en cuanto a las localias. Un futbol técnicamente de jugadores buenos, al igual que Cristal. Eso te da tranquilidad, tener una estructura enfocada en el objetivo que se plantea y entendiendo que se tiene que hacer fuerte en cualquier campo de juego, porque sabemos la diversidad geografía del torneo, por lo que tendremos que seguir potenciando el equipo del torneo pasado, poniendo una mentalidad ganadora, de protagonismo con la pelota y muchas cosas importantes para Cristal para el torneo peruano”, manifestó Farre.

Con respecto a la experiencia, no tengo objeción a lo que se dice. En el equipo anterior también me dijeron que no tenía experiencia y tuve la posibilidad de sacarlo campeón y clasificarlo a Copa Sudamericana. Entonces, cuando a mí me hablan de falta de experiencia, tengo una personalidad de decir que es capacidad. Hay muchas personas que no es falta de experiencia para tener capacidad. Y yo creo que la experiencia personal la he tenido de toda mi carrera, de 20 años como jugador, y tres como técnico. Entonces cuando hablamos de experiencia, dejo que opinen los terceros, pero la tranquilidad como profesional es que estamos preparados para enfrentar este grandísimo desafió y es ahí donde nos vamos a avocar”, agregó el DT sobre los cuestionamientos a su experiencia.

“La verdad que Sporting Cristal es una plaza muy importante para seguir creciendo en mi carrera, con objetivos ambiciosos, que te exigen el día a día ser mejor profesional y que es por eso que lo que más me moviliza. Tener al frente objetivo que movilicen a tal punto que nos tengamos que exprimir al máximo para lograr los objetivos. Entonces, Cristal es un club que te exige y obliga de esa manera”.

¿Cuándo inicia el Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se ha detenido aproximadamente por un mes y medio debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.