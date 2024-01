Este lunes 8 de enero el Santuario Histórico de Machu Picchu celebró sus 43 años de creación como área natural protegida por el Estado. En ese sentido, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) acaba de anunciar cuándo empieza la venta (presencial y virtual) de las entradas para visitar la ciudadela inca, pues cabe recordar que la visita a esta maravilla mundial que, además, es el principal atractivo turístico de nuestro país no se puede realizar de manera improvisada, sino que los tickets de ingreso deben ser comprados con anticipación y es por ello que en esta nota de Depor te damos todos los detalles al respecto.

¿Cuándo empieza la venta virtual de entradas para Machu Picchu 2024?

Para poder visitar Machu Picchu del 6 al 12 de enero de 2024, los boletos ya están a la venta a través de la página web www.machupicchu.gob.pe y la extranet de la Dirección Desconcentrada de Cultura de (DDC) Cusco.

Para comprar entradas para lo siguientes meses del año, el Mincetur anunció que la venta virtual y permanente de boletos comenzará desde el jueves 12 de enero a través de la página web tuboleto.cultura.pe.

¿Cómo comprar las entradas para Machu Picchu?

Para comprar entradas a Machu Picchu, deberás ingresar a cualquiera de las plataformas antes mencionadas y luego seguir los siguientes pasos:

Selecciona si eres turista extranjero, peruano o cusqueño.

Elige la ruta deseas seguir, la fecha de visita y el número de personas que ingresarán.

Automáticamente, aparecerán los horarios disponibles.

Selecciona la ruta y horario (los precios varían de acuerdo a ello).

Finaliza la compra y realiza el pago.

OJO: No olvides reservar tus entradas con anticipación para que puedas garantizar tu ingreso en la fecha que planeas viajar.

¿Cómo se realiza la compra presencial de entradas para Machu Picchu 2024?

El Ministerio de Cultura ofrece la opción de compra presencial de entradas. Diariamente, hay disponibles 1,000 boletos para visitar Machu Picchu un día después de tu compra y para poder adquirir el tuyo, es necesario acudir con una identificación válida, ya sea DNI, carné de extranjería o pasaporte, al Centro Cultural de la DDC Cusco situado en Machu Picchu Pueblo, desde las 3 p.m. hasta las 10 p.m. Recuerda que este boleto solo podrá ser utilizado en el horario indicado.

Precios de las entradas a Machu Picchu

Solo Machu Picchu para turistas extranjeros:

Adultos: S/152.

Estudiantes: S/77.

Escolares: S/70.

Machupicchu con Waynapicchu para turistas extranjeros:

Adultos: S/200.

Estudiantes: S/125.

Escolares: S/118.

Machupicchu con Montaña Machupicchu para turistas extranjeros:

Adultos: S/200.

Estudiantes: S/125.

Escolares: S/118.

Machupicchu para turistas nacionales y países de la CAN:

Adultos: S/64.

Estudiantes: S/32.

Escolares: S/32.

Machupicchu con Waynapicchu para turistas nacionales y países de la CAN:

Adultos: S/112.

Estudiantes: S/80.

Escolares: S/80.

Machupicchu con Montaña Machupicchu para turistas nacionales y países de la CAN:

Adultos: S/112.

Estudiantes: S/80.

Escolares: S/80.

¿Qué formas hay para llegar a Machu Picchu?

En la actualidad, Perú Rail e Inca Rail son la dos empresas de transporte ferroviario que brindan el servicio para el traslado de pasajeros desde Cusco hasta el distrito de Machu Picchu Pueblo, donde se encuentra la montaña en cuya cima se ubica la ciudadela inca.

Ambas compañías cuentan con plataforma virtual para venta de boletos dónde puedes elegir el tipo de tren, la fecha de viaje y el destino. Peru Rail ofrece varios tipos de trenes como PeruRail Expedition, PeruRail Vistadome, PeruRail Vistadome Observatory y Hiram Bingham, mientras que Inca Rail, tiene servicios de tren como The Private, The First Class, The 360°, The Premium & Lounge y The Voyager.

Ambas empresas ofrecen también un servicio bimodal, que consiste en el traslado a los pasajeros en bus privado desde la ciudad de Cusco hasta la estación ferroviaria de Ollantaytambo, donde se aborda el tren seleccionado en el boleto para trasladarse hasta la estación de Aguas Calientes.

Túnel a Machu Picchu: cuándo empezará a funcionar y qué ruta tendrá

El túnel hacia Machu Picchu es casi una realidad pues el gobierno anunció la construcción de esta vía con el fin de conectar a millones de turistas que llegan anualmente a la ciudad del Cusco hacia una de las maravillas del mundo ubicada en Perú y con ella se abre otra opción para llegar al Santuario Inca.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, se encuentra avanzando con la construcción del túnel hacia Machu Picchu. La obra se ha iniciado en el distrito de Santa Teresa, ubicado en la provincia de La Convención, y tendrá 1.744 metros de longitud, además esta vía contará con dos carriles y un centro de control para un correcto funcionamiento.

En esta obra se invertirán más de S/.500 millones de soles en total y será en beneficio a más de 19 mil habitantes de los distritos de Maranura, Santa Teresa y Machu Picchu, de las provincias cusqueña de Urubamba y La Convención. Según las autoridades encargadas de la ejecución del proyecto, este tiene un avance físico del 42%.

Gracias a esta obra se beneficiará a los turistas, así como a los vecinos de La Convención. Además, el túnel a Machu Picchu favorecerá el traslado de pasajeros y de carga hacia los mercados locales y regionales.

