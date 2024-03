En marzo, muchos peruanos tendrán la oportunidad de disfrutar de días festivos gracias a la Semana Santa, un momento en el que las personas suelen aprovechar para viajar o tomarse un descanso tras el inicio de año. En el año 2024, el calendario peruano cuenta con un total de 16 feriados y días no laborables reconocidos oficialmente. Todo esto está establecido por ley en el artículo 6° del Decreto Legislativo 713, que permite a los trabajadores del sector público y privado disfrutar de días de descanso remunerado por parte de sus empleadores. En la siguiente nota, encontrarás toda la información sobre los días festivos de marzo y del resto del año.

¿Hay feriados en marzo en Perú?

En el tercer mes del año, muchos ciudadanos se preguntan si habrá días de descanso en las próximas semanas. A diferencia de febrero, que careció de días feriados, marzo sí cuenta con fechas señaladas en el calendario, como los días jueves 28 y viernes 29 de marzo, correspondientes a Semana Santa. Además, este sería el primer feriado largo del 2024.

¿Qué se celebra en marzo este 2024?

La Semana Santa, una de las festividades religiosas más relevantes del año, comenzará el domingo 24 de marzo y culminará el domingo 31 de marzo. En este año 2024, los días jueves 28 y viernes 29 de marzo serán feriados durante esta celebración. Estas fechas resultan ideales para muchas personas, ya que aprovechan el tiempo libre para escapar de la rutina y viajar con la familia o amigos.

¿Cuáles son los feriados en Perú?

Aquí te presentamos los 16 días que serán feriados en Perú durante el 2024:

Enero

Lunes 1° de enero: Año Nuevo.

Febrero

No hay feriados en febrero de 2024.

Marzo

Jueves 28 de marzo: Jueves Santo.

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo.

Abril

No hay feriados en abril de 2024.

Mayo

Miércoles 1° de mayo: Día del Trabajo.

Junio

Viernes 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Sábado 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio

Martes 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Domingo 28 de julio: Fiestas Patrias.

Lunes 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto

Martes 6 de agosto: Batalla de Junín.

Viernes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Septiembre

No hay feriados en septiembre de 2024.

Octubre

Martes 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre

1° de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuáles son los días no laborables del 2024?

Los días no laborables pueden ser considerados como feriados que no figuran en el calendario oficial. Esto implica que no se aplican para todos los trabajadores y generalmente se limitan a los empleados del sector público. Por lo tanto, en el caso de los colaboradores de empresas privadas, deben coordinar con su empleador si van a descansar en esos días o no. La lista de días no laborables establecidos para el 2024 ha sido aprobada mediante el Decreto Supremo N°011-2024-PCM.

Viernes 26 de julio de 2024

Lunes 7 de octubre de 2024

Viernes 6 de diciembre de 2024

Lunes 23 de diciembre de 2024

Martes 24 de diciembre de 2024

Lunes 30 de diciembre de 2024

Martes 31 de diciembre de 2024

¿Cuánto te pagarán si trabajas un feriado?

Según lo establecido por ley, los trabajadores tienen derecho a una compensación adicional si laboran en un día festivo o feriado. En este caso, aquellos que trabajen en feriado deben recibir un pago triple: uno por la jornada laboral realizada y dos adicionales. Otra opción para las empresas es intercambiar el día feriado trabajado por un nuevo día de descanso, pero esto solo aplica si la fecha no coincide con el día de descanso semanal del trabajador.





