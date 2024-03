La Semana Santa es una festividad muy importante para las familias católicas del Perú y es por ello, que en nuestro país se celebran con mucha devoción. Por tal motivo, la legislación peruana incluyó a la Semana Santa, hace más de 30 años, en el calendario de días festivos que brinda el descanso remunerado de trabajadores. Es así como en marzo o abril, dependiendo el año, las personas tienen dos días extras para relajarse, tiempo que muchos aprovechan para viajar y salir de la rutina del día a día.

Asimismo, algunos trabajadores tienen la suerte de tener días extras porque hay empresas que brindan días no laborables, los cuales no están considerados en el calendario y en algunos casos esas horas que no se trabajó deben ser recuperados. En la nota de Depor te contamos cuáles son en marzo.

¿Cuáles son los días no laborables de marzo?

Hasta el momento, no han anunciado días no laborables para el mes. Tener en cuenta que estos son diferentes a los feriados, ya que no aparecen en el calendario y en la mayoría de los casos se deben recuperar las horas que no se trabajó, pero ello depende de las coordinaciones con los jefes directos.

¿Cuánto dura la Semana Santa en Perú?

La Semana Santa dura, como su nombre lo dice, una semana, e inicia con el Domingo de Ramos y concluye con el Domingo de resurrección, siendo los días feriados el jueves y viernes santo, fechas en que se conmemora la muerte de Jesús en la cruz.

¿Quiénes descansan en marzo?

En la Semana Santa en Perú, todos los peruanos trabajadores y estudiantes descansan, a excepción de los trabajadores que cumplen con roles importantes, cuya ausencia no puede negociarse, como personal de seguridad, personal médico, comunicadores, PNP, entre otros.

Semana Santa en Perú: ¿qué días cae?

Este año 2024, la Semana Santa en Perú caerá los días jueves 28 y viernes 29 de marzo. Previamente, una semana antes, es decir, el domingo 24 de marzo será el Domingo de Ramos, que representa el ingreso de Jesús a Jerusalén.

¿Qué es la Semana Santa y qué significa?

La Semana Santa es la fiesta cristiana que recuerda los últimos momentos de Cristo en la Tierra: la pasión, la muerte y la resurrección; es decir, desde que llega a Jerusalén proclamado Salvador, hasta que es procesado, muerto, enterrado y resucita.

Costumbres y tradiciones de Semana Santa

Te presentamos costumbres y tradiciones, además de las comidas típicas de estas fechas.

Domingo de Ramos.

Procesiones del lunes y martes santo.

Misa y procesión.

Misa de la Cena del Señor.

Visita a los siete templos.

Vía Crucis.

Misa de Resurrección.

Platos típicos de semana Santa.

¿Qué no se podía hacer en Semana Santa?

Existen prácticas tradicionales durante la Semana Santa y sugieren que el quinto día no se puede consumir carne de cerdo, ni de res y se debe guardar abstinencia. Tampoco se deben realizar actividades como realizar juegos de azar, salir de fiesta o consumir bebidas alcohólicas.

¿Quién fundó la Semana Santa?

Los primeros en conmemorar la Semana Santa fueron los judíos seguidores de Cristo, los primeros cristianos. Después lo celebraron los propios romanos cristianizados, cuyos registros más antiguos al respecto datan del siglo IV.





