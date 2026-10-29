Halloween y el Día de la Canción Criolla se consolidan como fechas clave para el comercio, la gastronomía y la movilidad urbana en el Perú. Desde la compra de disfraces de última hora hasta los desplazamientos hacia reuniones y celebraciones, ambas festividades generan un importante movimiento económico. Según datos de inDrive, durante la semana de estas celebraciones en 2025, los pedidos por delivery crecen frente a una semana regular, mientras que las solicitudes de viajes urbanos se duplicaron.

Disfraces, maquillaje y compras de última hora impulsan el consumo

Durante la semana de Halloween de 2025, los pedidos de ropa crecieron 40% frente a una semana habitual, mientras que el mismo 31 de octubre el incremento alcanzó el 63%. La tendencia también se reflejó en los productos de belleza y maquillaje, cuyos pedidos aumentaron 42%, así como en los regalos, que registraron un crecimiento de 30% durante la víspera.

Las reuniones sociales también impulsaron el consumo de alimentos y bebidas, creciendo 20% y los de comida 15%. Esta última categoría mantuvo su dinamismo durante el feriado del 1 de noviembre, con un incremento de 12%, reflejando cómo las celebraciones se extienden más allá de la fecha central.

Otro comportamiento destacado fue la concentración de compras de última hora. En 2025, los dos últimos días de la semana reunieron el 37% de los pedidos, cinco puntos porcentuales más que en una semana regular. Esta tendencia fue especialmente visible en regiones: mientras Lima registró un crecimiento de 24% durante la víspera, Arequipa y Trujillo alcanzaron incrementos de 31% y 28%, respectivamente, el mismo 31 de octubre.

Este comportamiento también representa una oportunidad para los pequeños negocios y emprendimientos locales. Solo en la categoría de ropa, los pedidos aumentaron 137% en Trujillo y 85% en Arequipa durante el día central de las celebraciones, evidenciando el potencial de las plataformas de delivery para conectar a los comercios con consumidores en momentos de alta demanda.

La vida nocturna transforma los patrones de movilidad

Las festividades también generaron un incremento significativo en los desplazamientos urbanos. De acuerdo con inDrive, las solicitudes de viajes se duplicaron el 31 de octubre de 2025 frente a un viernes regular, mientras que los viajes completados crecieron 36%. Aunque el mayor volumen de solicitudes se concentró entre las 4:00 p. m. y las 7:00 pm., el crecimiento más pronunciado ocurrió durante la noche: entre las 9:00 p. m. y la medianoche, las solicitudes aumentaron 568%.

Los bares, discotecas y zonas de vida nocturna encabezaron los destinos con mayor dinamismo, con un incremento de 196% en viajes completados. Les siguieron los centros comerciales y supermercados (+66%), los espacios de eventos y entretenimiento (+64%) y los restaurantes y cafeterías (+34%).

En Lima, el Parque Kennedy de Miraflores fue el destino con mayor número de viajes durante el año pasado, registrando un crecimiento de 614% frente a un viernes habitual. Por su parte, el Boulevard de Barranco presentó un incremento de 919%, confirmando el atractivo de las zonas de entretenimiento durante estas fechas. En regiones, Arequipa y Trujillo destacaron por los desplazamientos hacia discotecas y centros de diversión, mientras que en Piura cobraron protagonismo los locales vinculados a las celebraciones tradicionales de caballos peruanos de paso.

Con Halloween y el Día de la Canción Criolla nuevamente en el calendario del 31 de octubre, las tendencias de 2025 permiten anticipar una mayor actividad comercial y de movilidad durante las celebraciones de este año, especialmente en las categorías vinculadas a moda, gastronomía y entretenimiento.