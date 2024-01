Ke Personajes, el grupo de cumbia argentina más famoso del momento que ganó popularidad gracias a su pegajosa canción “Un Finde”. llegará a Perú en febrero para por fin reencontrarse con sus fan peruanos luego que el concierto al que denominaron “Noche Única”, y que iban a dar en Lima el pasado 2 de diciembre en el Estadio San Marcos, tuviera que ser reprogramado. En esta nota que hemos preparado en Depor, te dejamos todos los detalles del show que alista la banda: lugar, fecha, precio de entradas y más información importante para ti.

Fecha y lugar del concierto de Ke Personajes en Lima

Ke Personajes ofrecerá su esperado show en Lima este 2 de febrero. El lugar elegido para la presentación de los argentinos ya no será el Estadio San Marcos, sino el Círculo Militar del Perú, ubicado en la avenida Salaverry, en Jesús María.

¿Qué artistas serán los teloneros?

Se ha confirmado la participación de:

BM, artista revelación que ha sorprendido con éxitos como “No vuelvo a caer”, “Ni una ni dos” y “Lágrimas”.

Antho Mattei, cantante argentina que viene sorprendiendo al ritmo de la cumbia.

Mauricio Mesones en representación de Perú, quién promete calentar la tarima y hacer bailar a todos los asistentes.

Precio de entradas y zonas

Las entradas ya están a la venta en Teleticket y las personas que adquirieron sus tickets para la fecha anterior podrán hacer uso de estas en la nueva fecha, según informó NK Producciones, encargada del evento. Las zonas y los precios de los boletos para ver a Ke Personajes son los siguientes:

Zona Precio regular (hasta el 2 de feb.) Capacidad BOX POBRE CORAZÓN

(10 personas | Precio por persona en espacio compartido) S/499 480 BOX TERRAZA

(10 personas | Precio por persona en espacio compartido) S/399 380 PLATINUM S/319 5,000 VIP S/229 4,000 ZONA PREFENCIAL S/139 2,500 TRIBUNA APDAYC S/99 1,500

Distribución de las zonas para el concierto de Ke Personajes en Lima. (Foto: Teleticket)

¿Cómo comprar las entradas para el concierto de Ke Personajes?

Teleticket es la plataforma que venderá las entradas del concierto del Ke Persoanjes en el Círculo Militar, y para comprarlas estos son los pasos que debes seguir:

Ingresa a la página web de Teleticket o haz clic aquí .

Si es la primera vez que compras en la web, debes registrarte y crear una cuenta con contraseña para poder completar este proceso.

Tras confirmar el éxito de tu registro, volverás a la web principal para visualizar la lista de eventos disponibles.

Luego, selecciona el show de tu interés.

Revisa los detalles como precios, zonas y capacidad, y haz clic en “Comprar”.

En la pantalla verás dos opciones y deberás elegir: pagar con tarifa normal o un descuento exclusivo.

Coloca los datos de tu tarjeta como los 6 primeros y dale clic en “Continuar”.

Selecciona tus asientos y zona donde deseas estar favorita con “Reservar asiento” y, después, “Comprar”.

Te direccionarán al tipo de envío de tu entrada y, al tratarse de una compra online, tendrás que elegir el E-TICKET. Podrás mostrarlo durante el ingreso al concierto de manera impresa o digital.

Sigues la compra con clic en Continuar y realizarás la adquisición online. Todas las plataformas de venta en Internet tienen un sello de zonas seguras para que tus datos eviten ser expuestos.

Revisa el monto final a pagar de tu ticket, con o sin el descuento Interbank, y confirma la operación.

Finalmente, completa la información solicitada y tu compra estará más que lista. En esos momentos, accederás a tu entrada virtual.

¿Quiénes son los integrantes de Ke Personajes?

Ke Personajes es una banda argentina de cumbia, nacida en la ciudad de Concepción del Uruguay, de la provincia argentina de Entre Ríos. Actualmente está conformada por:

Emanuel Noir (líder y voz).

Sebastián Boffelli (director y percusión).

Enzo Martínez (güiro).

Joel Brem (teclado).

¿Cómo se formó Ke Personajes?

Según declaraciones de la banda, todos ya se conocían hace un tiempo. Durante una tarde de diciembre decidieron juntarse para tocar en una fiesta iniciando la banda de cumbia Ke Personajes conformada por Emanuel Noir, vocalista principal, Damián Piñeiro, teclado, Sebastián Boffeli en la batería y Enzo Martínez en el güiro. Tiempo más tarde se sumaron Joel Brem-ahora en el teclado- y Juan Emanuel Alvarez en la difusión.

En poco tiempo Ke Personajes empezó a tener un crecimiento imparable, tenía presentaciones cada fin de semana en varios lugares de Argentina. La temporada de pandemia fue la época con mayor popularidad, sus vídeos en la plataforma de Youtube tuvieron una gran acogida logrando alcanzar millones de visitas.

El 2022 fue el año de su despegue mundial y actualmente sigue posicionándose en las redes sociales con su producción, íntegramente realizada por uruguayenses. Del mismo modo suman seguidores, que ya son cientos de miles en Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y Spotify.

Emanuel Noir y su historia se superación

Emanuel Noir es un cantante de 34 años que nació en la ciudad de Entre Ríos, en Argentina, el 18 de noviembre de 1989. Sin embargo, desde los 13 años empezó a consumir drogas, trabajando como albañil, consiguiendo dinero para comprar las sustancias.

El artista argentino también tuvo problemas no solo de depresión, también de psicosis y hasta intentó quitarse la vida. “Mi último intento de suicidio fue en 2020. Tenía paranoia, veía cosas horribles y me cansó y agotó mentalmente. Mi cabeza solo decía que me mate, esa era la única solución en ese momento”, reveló.

La fama no fue un buen aliado para alejarse de las drogas y alcohol, sin embargo, Noir decidió acercarse a la religión, ya que en Dios encontró su sanación, e ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación. “Desde septiembre del año pasado hasta el día de hoy no consumo una gota de alcohol ni nada, pero la droga es algo muy brutal”, agregó.

En el 2016 Emanuel Noir logró concretarse en la música cuando ingresó a Ke Personajes, agrupación que poco a poco fue ganando popularidad entre el público gracias a sus éxitos como “Adiós, amor”, “Cómo estás”, “Si no te tengo”, “Pobre corazón”, “Ya no vuelvas” con La Konga y “Un finde” junto a FMK.

Emanuel Noir es el vocalista de la banda argentina Ke Personajes. (Foto: Facebook)

