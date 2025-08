El próximo sábado 2 de agosto desde las 3 p.m., el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja se convertirá en el epicentro del entretenimiento digital con la primera edición de La Noche Dorada, evento de boxeo amateur entre los principales streamers, influencers peruanos e invitados internacionales y que llega gracias a Stake Perú. Será una experiencia única donde el mundo virtual se enfrentará cara a cara en el ring, con puños, pasión y miles de fans vibrando dentro y fuera del recinto.

El evento, que ha generado gran expectativa en los últimos meses en las redes sociales, contará con combates estelares de los creadores de contenido más populares del país y la región, que han dejado los videojuegos, podcasts y los lives de lado para entrenar como verdaderos boxeadores y demostrar de qué están hechos.

Los enfrentamientos serán entre La Pinky vs. Zully, Shadoune (Francia) vs Glogoking, Fanodric vs Dafonseka, Smash vs Kingteka y la pelea estelar entre Cristorata vs Cañita.

Cada combate ha sido cuidadosamente preparado durante varios meses, con entrenamientos intensivos, asesoría técnica especializada y cumpliendo con los estándares del boxeo amateur internacional. Más que solo un show, La Noche Dorada ofrece una competencia real, llena de intensidad, emoción y verdadero espíritu deportivo.

“En Stake Perú nos encanta estar donde está nuestra comunidad y ser el patrocinador oficial de La Noche Dorada es seguir apostando por los streamers, creadores y eventos que realmente mueven a nuestra audiencia”, comentó Jennyfer Escobar, Gerente de Stake Perú.

Toda la previa, el pesaje y los enfrentamientos serán transmitidos en vivo en el canal oficial de KICK del streamer Andysane y las últimas entradas aún siguen a la venta.

Aparte de ofrecer un espectáculo único, la noche incluirá alfombra roja, música en vivo, activaciones especiales, cobertura desde el backstage y sorpresas para los asistentes. Será una producción a la altura de los grandes eventos internacionales.

📍 Lugar: Coliseo Eduardo Dibós – San Borja, Lima

📅 Fecha: sábado 2 de agosto

🕗 Hora de inicio: 3 pm 📺 Transmisión en vivo: en el canal oficial de Andysane en KICK

La Noche Dorada no es solo una pelea entre influencers. Es un hito en el entretenimiento peruano, donde el deporte, el show y la cultura digital se encuentran en una noche épica. ¿Estás listo para vivirla?