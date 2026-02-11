En Marcadores247 sabemos que, así como tu pasión no se detiene, los resultados tampoco. Por eso, en el año del Mundial, lanzamos con todo nuestra nueva app, donde encontrarás la mejor información —y en tiempo real— de tus deportes favoritos. Tu equipo de toda la vida y las ligas más emocionantes también tendrán las mejores estadísticas. Es decir, estarás más informado que nunca.

Además, podrás personalizar tu perfil para seguir el certamen y el club que quieras. Tendrás acceso a registros de partidos, calendario, posibles oncenas, el detalle completo de la plantilla y un área de noticias. Y, por supuesto, la sección “En vivo”, con la lista completa de los encuentros del día.

Durante cada partido, el Match Tracker te notificará al instante las principales incidencias del juego: goles, amonestaciones y cambios. Como si estuvieras en el mismo estadio.

“En Marcadores247 siempre pensamos en los hinchas que nos acompañan. Nuestra misión es brindar la mejor información, en tiempo real, de sus deportes favoritos. Estamos seguros de que esta nueva app los acercará más que nunca a esa pasión que se vive las 24 horas del día, los siete días de la semana”, señaló Trigal Maldonado, gerenta de Producto.

La nueva app de Marcadores247.com ya está disponible para descarga gratuita en iOS y Android. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales —Instagram, Facebook, X y TikTok—, donde compartimos toda la información del deporte mundial, y realizamos sorteos de entradas y camisetas.

En Marcadores247, auspiciador digital de Universitario, Alianza Lima, Sport Boys y quien lleva también la camiseta de la ONG ‘La Casa de Alejita’, estamos felices porque hoy más que nunca la pasión no se detiene, y los resultados tampoco.