La meta solidaria de la Teletón Perú para este año es reunir S/ 8’054,927, que se destinarán a financiar terapias, atenciones y tratamientos especializados, y FIELD, la marca de galletas más emblemática del país, en alianza con PlazaVea, se suma nuevamente a su misión de ofrecer atención integral y rehabilitación a niñas y niños con discapacidad física.

De esta manera, FIELD se ha comprometido a donar un porcentaje de las ventas de sus productos que sean adquiridos en todos los establecimientos de PlazaVea. De esta manera, FIELD y sus consumidores estarán contribuyendo a que miles de niños y niñas continúen con sus tratamientos de rehabilitación en los centros especializados de la Teletón Perú.

Para participar de la campaña, las personas solo deben adquirir productos FIELD en PlazaVea, sea de manera presencial en todas las tiendas a nivel nacional, o de manera virtual, a través de la página web.

“FIELD es una marca que siempre está presente en el corazón de los peruanos. Por ello su colaboración con la Teletón Perú contribuirá a que miles de niños y niñas continúen con sus tratamientos y rehabilitaciones. Así promoveremos un mayor sentido de inclusión en una sociedad que a menudo no ofrece las facilidades necesarias para las personas con discapacidad”, indicó Octavio Piccinato, director de Marketing y Estrategias para la región Andina, Centroamérica y el Caribe de Mondelez International, compañía propietaria de la marca FIELD.

La Teletón Perú es una organización dedicada a mejorar la calidad de vida de niñas y niños con discapacidad y sus familias, brindándoles acceso a terapias y tratamientos especializados en sus Centros de Rehabilitación Integral, que se hallan ubicados en distintas regiones del país. Estos centros ofrecen atención multidisciplinaria, que incluye terapia física, ocupacional, de lenguaje y más, para ayudar a los niños a desarrollar su máximo potencial y lograr una mayor independencia.

Octavio Piccinato también comentó que la alianza entre FIELD y PlazaVea es un ejemplo inspirador de cómo las marcas pueden unir esfuerzos para marcar una diferencia significativa en la sociedad. “Juntos estamos dedicados a ayudar a la Teletón Perú a continuar brindando esperanza y oportunidades a niños con discapacidad, creando un futuro más inclusivo y solidario para todos”, refirió.

Teletón Perú 2025

Este año, la Teletón Perú se realizará el viernes 12 y sábado 13 de setiembre, bajo el lema “Unidos es posible”. Contará con una transmisión ininterrumpida de 26 horas a través de señal abierta, radio y plataformas digitales. La programación incluirá presentaciones de artistas nacionales e internacionales, así como la difusión de 12 historias de vida, provenientes de ciudades como Iquitos, Piura, Arequipa, Cusco, Chiclayo y Lima.

Entre las novedades de la edición 2025, se estrena el himno oficial “Dale mi Perú”, una canción inspiradora que refuerza el mensaje de unidad y solidaridad, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales, como YouTube y Spotify.