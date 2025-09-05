Nike lanza Toma El Juego en Lima, una plataforma de fútbol callejero encabezada por jóvenes para expresar la alegría, libertad y creatividad de este deporte en torneos y actividades de barrio. Este programa busca acercar a atletas y a la afición de este deporte para crear una nueva generación de leyendas locales.

Luego de exitosas ediciones en Los Ángeles y Seúl, donde participaron figuras globales como Travis Scott, Young Miko y Vinicius Jr, Toma El Juego aterriza en Lima para seguir expandiendo su energía en las calles de las ciudades más apasionadas por el fútbol. Cada ciudad ha celebrado su propia identidad, con artistas locales y talentos emergentes que representan el espíritu único de su comunidad.

A partir de hoy, 3 de septiembre, los y las jóvenes podrán inscribirse de forma gratuita. (Foto: Nike)

Una experiencia urbana con sello peruano

En Lima, Toma El Juego reunirá a equipos mixtos de jóvenes de entre 15 y 21 años, quienes competirán en un torneo de eliminación directa. Las clasificatorias se llevarán a cabo en dos distritos clave: San Miguel y Chorrillos.

Los equipos que avancen llegarán a una gran final, donde no solo se disputará el campeonato, sino que se celebrará el espíritu del fútbol callejero con una experiencia completa que incluirá música en vivo, arte, moda y cultura urbana, todo en un espacio que reunirá a la comunidad y a referentes del deporte y la creatividad limeña.

¿Cómo participar?

A partir de hoy, 3 de septiembre, los y las jóvenes podrán inscribirse de forma gratuita en https://tomaeljuego.pe/ , formando equipos de 3 integrantes. El torneo está dirigido a personas entre 15 y 21 años y dará inicio con su primera fase de clasificatorias el 27 de setiembre.

Toma: cultura urbana en la gran final

Junto a la final, Nike presentará en Lima, una experiencia cultural. Un espacio que reunirá a marcas locales, artistas, diseñadores y creadores que están transformando la escena urbana en el país. Habrá activaciones exclusivas y momentos únicos para la comunidad.

Una plataforma global, con alma local

Toma el Juego es una experiencia creada por Nike que nace en la comunidad. Esta inspirado en la mítica campaña Secret Tournament de 2002, y reforzado por iniciativas recientes en ciudades de todo el mundo, este programa busca formar una nueva generación de leyendas locales, listas para tomar el juego y redefinirlo a su manera.La marca busca llevar este deporte aún más lejos aprovechando la energía del fútbol callejero, fomentando la conexión con atletas más allá del campo y definiendo las reglas del juego para la próxima generación, lo que refleja el compromiso constante de Nike con este deporte.