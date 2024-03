En Perú, la legislación laboral está diseñada para proteger y promover el bienestar de los trabajadores y sus familias. Pensando en ello, el Congreso de la República acaba de aprobar una medida para proteger los derechos laborales de los trabajadores que tienen hijos menores de un año de edad, ya que esa norma indica que se impide el despido de dichos colaboradores hasta que el menor cumpla un año de edad.

Esta medida es fundamental para asegurar la estabilidad económica y emocional de las familias durante un período tan crucial como es el primer año de vida de un niño. Aunque es importante tener en cuenta que la ley tiene sus excepciones.

La decisión se tomó con 101 votos a favor, la propuesta contiene información de los proyectos de ley 1330, 1934, y otras leyes que también proponen la importancia de proteger los derechos de los padres de familia. Conoce todo sobre el anuncio en el artículo.

¿Qué dice la ley?

El dictamen indica que, el padre no podrá ser despido cuando la madre no tiene un trabajo y si se da la situación, debe ser colocado nuevamente en su puesto. Asimismo, la ley protege al trabajador en casos de no renovación. Aunque, esta no evita que el colaborador no sea despedido por una razón justa.

Dicha protección también se aplica para los hostigamientos o cualquier otro acto de amedrentamiento directo e indirecto por parte del empleador “que tenga por objeto viciar la voluntad para obtener la renuncia” del trabajador.

¿En qué casos no se aplica la ley?

Cuando existe una causa justa, aunque el empleador debe demostrar que hay un motivo verdadero para que se tome la decisión. Las falta que se cometió, depende de las reglas de la empresa.

¿Cómo beneficia esta ley a las familias?

Estabilidad Económica: Asegura un ingreso constante durante el primer año de vida del niño, un período en el que pueden surgir gastos adicionales significativos.

Asegura un ingreso constante durante el primer año de vida del niño, un período en el que pueden surgir gastos adicionales significativos. Vínculo Familiar: Facilita que los padres pasen tiempo de calidad con sus hijos durante los primeros meses cruciales de desarrollo.

Facilita que los padres pasen tiempo de calidad con sus hijos durante los primeros meses cruciales de desarrollo. Salud Emocional: Reduce el estrés y la ansiedad que pueden surgir de la inseguridad laboral, contribuyendo a un ambiente familiar más estable y saludable.

¿De cuánto tiempo es la licencia por maternidad?

En Perú, el tiempo es de 98 días y usualmente inicia 49 días antes de la fecha probable de parto, pero esto puede cambiar si la madre lo desea y con autorización de su médico tratante.

¿De cuánto tiempo es la licencia por paternidad?

El Congreso de la Republica aprobó una ley que indica que de ahora en adelante, los padres tendrán 15 días calendario consecutivos tras el nacimiento de un hijo. Esto aplica para un parto natural o cesárea.

Tener en cuenta que los primeros 10 días, los paga el empleador y los 5 siguientes el Seguro Social de Salud (EsSalud). En la ley también se resalta que si el parto es múltiple o es un nacimiento prematuro el tiempo será de 25 días.

