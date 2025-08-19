Por primera vez en el país, una institución educativa obtiene la certificación FIFA Quality Pro en su infraestructura deportiva. Se trata de un campo de fútbol sintético escolar que alcanza el más alto estándar internacional otorgado por la FIFA, marcando un hito sin precedentes en el desarrollo del deporte a nivel escolar.

Se trata del Colegio de la Inmaculada cuya nueva cancha, de 68 x 111 metros, cumple con todos los requisitos exigidos por la FIFA, tras ser evaluada por un laboratorio acreditado que realizó pruebas in situ de rodamiento del balón, absorción de impacto y fricción. La superficie también cumple con los criterios de seguridad para impactos, incluyendo una altura crítica de caída mínima requerida, lo que garantiza un entorno más seguro y reduce el riesgo de lesiones. Esta certificación, que no la poseen los clubes profesionales de Lima, posiciona al colegio jesuita a la vanguardia del desarrollo deportivo juvenil.

“Queríamos elevar los estándares de entrenamiento para los estudiantes, sin perder de vista la sostenibilidad”, señaló Jorge Caballero, Director del Colegio de la Inmaculada. Por ello, el campo no solo destaca por su calidad profesional, sino también por su enfoque ecológico: se usó relleno de corcho con coco en lugar de caucho, lo que lo convierte en uno de los pocos campos ecoamigables del país.

La inauguración contó con la presencia del Padre Victor Hugo Miranda SJ, Provincial de la Compañía de Jesús en el Perú, así como del ex futbolista y exseleccionado nacional Roberto Silva Pro, exalumno del colegio, quien destacó la importancia de que las nuevas generaciones accedan a instalaciones de alto rendimiento desde temprana edad.

El campo también está diseñado para campeonatos interescolares y competencias oficiales. Esta iniciativa forma parte del compromiso con el desarrollo integral de los alumnos, priorizando el deporte como herramienta educativa y formativa.