La escena del freestyle peruano ya tiene día y lugar, el sábado 13 de septiembre, en Paradiso Lima, Club Cultural Deportivo Lima en Chorrillos, se vivirá la Final Nacional de Red Bull Batalla 2025.

Con Mcias en la conducción, DJ Dmandado a cargo de la música y un jurado conformado por referentes del freestyle reconocidos por su técnica y criterio, cuyos nombres se revelarán en los próximos días a través de las redes oficiales, el evento coronará al nuevo campeón y definirá al representante del Perú rumbo a la Final Internacional

Las puertas se abrirán a las 3:00 p. m. y el show iniciará a las 6:00 p. m., en una producción pensada para encender la tarima de inicio a fin. El público podrá vivir una noche de barras afiladas y momentos pensados para mantener la energía al máximo durante todo el evento.

Conformado por 16 perfiles entre figuras consagradas y nuevas promesas, el roster reúne diversos estilos que anticipan cruces memorables y rimas para la historia. Entre ellos: Katacrist, Problema$, Blackcode, Lemafais, Nekroos, Almendrades, Enesse, Jinete, JC Snake, KG, Caballero, Icon, 3Segundos, Delenyer 7E, Willy MC y Hades.

Las entradas ya están disponibles vía Joinnus, con cupos limitados. Con el respaldo de Ibis y New Era como partners oficiales, el público puede adquirirlas y conocer más detalles a través de a plataforma de venta o siguiendo las cuentas oficiales @RedBullBatalla y @redbullperu.

No olvides que podrás seguirlos en vivo a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla en YouTube y Twitch. Para más detalles y para estar al tanto del recorrido de Perú en esta competencia internacional, síguelos en sus redes sociales como @RedBullBatalla ¡No te lo pierdas!