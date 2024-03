¿Sueñas con una aventura que ponga a prueba tus límites? Red Bull Can You Make It? Es para ti. Del 21 al 28 de mayo, diversos equipos de tres personas de todo el mundo se embarcarán en un emocionante viaje de 7 días con un objetivo en común, llegar a Berlín. Esta travesía comenzará desde distintos puntos de partida como Ámsterdam, Barcelona, Budapest, Copenhague y Milán.

Las inscripciones para ser parte de esto estarán abiertas hasta el 31 de marzo. Si aspiras a representar a Perú y ser el equipo que lleve en alto la bandera blanquirroja, solo necesitas crear un video con tus dos amigos explicando en inglés por qué merecen ser elegidos para ser los embajadores de todo el país. Y si deseas agregar música, no olvides consultar la lista de reproducción Sounds of Red Bull.

Para esta carrera alrededor de Europa, los equipos contarán exclusivamente con latas de Red Bull, las cuales les servirán como moneda para que puedan intercambiarlo con lo que necesiten, como comida, pasajes y sobre todo experiencias increíbles. Es por ello que, las estrategias, habilidades y el encanto serán esenciales para lograr el reto de llegar a Alemania en una semana. Por otro lado, para que todos tengan las mismas oportunidades, los integrantes deberán entregar todo su dinero, tarjetas de créditos y teléfonos.

Además, durante todo el recorrido, tendrás que visitar los distintos puntos de control ubicados en varias ciudades europeas, donde se les asignarán desafíos que abarcan desde aventuras con atletas de Red Bull, hasta inmersiones en experiencias culturales locales. Por otro lado, los “Desafíos de Aventura”, pueden llevarse a cabo en cualquier momento del día y ciudad, centrándose en la creatividad y en disfrutar junto a tus compañeros de equipo.

¿Quiénes se coronarán campeones? Serán aquellos que logren acumular la mayor cantidad de puntos a lo largo de la ruta, no necesariamente los primeros en cruzar la línea de meta. Prepárate para desafiar tus límites, conocer nuevas culturas y tener la aventura de tu vida con Red Bull Can You Make It? ¡Inscríbete ahora y haz historia! Para más información búscalos en redes sociales como @RedBullPeru o en web como Redbull.com

Para inscripciones entra a https://www.redbull.com/mx-es/events/red-bull-can-you-make-it-peru