Hoy se inicia la primera etapa de solicitudes para el retiro de fondos de las AFP, medida que permitirá a los afiliados acceder a hasta 4 UIT (S/ 21 400) de su fondo de pensiones personal.
Ante este contexto, Interbank brinda cinco recomendaciones para ayudar a los afiliados a manejar su dinero de forma responsable y planificada.
- Evalúa alternativas de inversión seguras: De acuerdo con tus necesidades y perfil, invertir parte del dinero puede ayudarte a rentabilizarlo y construir un futuro financiero más sólido.
- Construye un fondo de emergencia: Destinar una parte a imprevistos de salud, familiares o laborales te permitirá enfrentar esas situaciones con mayor tranquilidad.
- Prioriza el pago de deudas: Reducir tus obligaciones financieras te dará estabilidad y más espacio para planificar tus metas futuras.
- Encuentra un balance entre disfrutar y planificar: Está bien darte un gusto, pero siempre cuidando tu presupuesto y evitando comprometer tu seguridad económica.
- Destina recursos a tus metas de largo plazo: Considera invertir en educación, vivienda o proyectos familiares que tengan un impacto positivo en tu vida. Busca siempre alternativas de ahorro que se adapten a tus necesidades y las de tu familia.
Con una adecuada planificación, el retiro AFP puede contribuir no solo a aliviar necesidades inmediatas, sino también a fortalecer la seguridad financiera personal.