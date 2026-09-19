Estamos en pleno 2026; la vida digital, en este punto, como debes experimentar tú mismo, dejó de ser un espacio secundario para realmente tomar un rol protagonista en demasiados aspectos: trabajo, compras, entretenimiento y comunicación (como bien sabe nuestro público siempre atento a las novedades). Es una realidad, no solo para unos pocos sino para millones de peruanos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, casi tres cuartas partes de los hogares del país acceden regularmente a internet, y el comercio electrónico local ha crecido año tras año de forma consecutiva, consecutiva y exponencial, cabe decir.

Una amenaza que crece más rápido que la conexión

Asimismo, el Observatorio Nacional de Prospectiva de CEPLAN, confirma que las denuncias por delitos informáticos pasaron de 4,304 en 2018 a 42,161 en 2024, un incremento acumulado que supera el 879% en ese periodo, según datos del Ministerio Público.

Las modalidades identificadas

Los ataques de phishing e ingeniería social han aumentado de forma sostenida en toda la región, con Perú entre uno de los mercados más golpeados. Para ser más concretos, las variantes identificadas más repetidamente incluyen:

Phishing: mensajes falsos por correo, SMS o WhatsApp que imitan a bancos, tiendas o autoridades para robar credenciales. En Perú se han detectado suplantaciones de Reniec, Sunat y de bancos locales.

Sitios web falsos: réplicas casi idénticas de páginas legítimas, muchas veces promocionadas por anuncios en redes sociales, que engañan para capturar datos.

Malware bancario y troyanos móviles: aplicaciones aparentemente inofensivas descargadas fuera de tiendas oficiales que roban información una vez instaladas.

Estafas de “trabajo remoto” y falsas inversiones: promesas de ganancias rápidas que buscan datos personales o depósitos iniciales que nunca se recuperan.

Cómo identificar una plataforma confiable

Aunque lo parezcan, no todos los sitios que se ven seguros lo son. En el medio digital, antes de comprar o jugar en línea, es importante que te fijes en algunas señales en concreto que te pueden dar una mejor idea de en donde estás entrando.

Certificado y candado en el navegador: la URL debe empezar con “https://” y mostrar el ícono de candado. Su ausencia es una alerta inmediata.

Dominio verificado y sin errores: los estafadores usan variaciones sutiles (“amazon-pe.com”) para engañar a la vista. Escribir la dirección directamente en el navegador reduce el riesgo.

Licencia o registro oficial: en Perú, las plataformas de juegos en línea están reguladas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo bajo la Ley N.° 31557, que exige autorización, medidas técnicas de seguridad y protección al consumidor. Un operador como PlayUZU, por ejemplo, opera con licencia local y muestra sus certificaciones al pie del sitio, algo que también aparece en sus secciones específicas de Slots online.

Información de contacto y políticas visibles: términos y condiciones, política de privacidad y datos de la empresa deben estar a un clic. Si no aparecen, mala señal.

Reputación externa: revisa información sobre el servicio o plataforma que quieres usar, una busqueda del nombre de la misma junto con palabras “estafa”, “reclamo” o similares, puede brindarte experiencias de otros usuarios.

Hábitos que marcan la diferencia

Y como ninguna plataforma es infalible, como usuario tienes la responsabilidad de tener el control de lo que sucede. A continuación, te dejamos algunas prácticas que reducen drásticamente los riesgos al navegar y hacer operaciones en internet, además de intentar navegar siempre por sitios de confianza como el nuestro.

Contraseñas únicas y largas

Es importante que no reutilices claves para distintos servicios, esta es la forma más fácil en la que puedes caer en un robo masivo de cuentas, un gestor de contraseñas puede ayudar.

Autenticación en dos pasos (2FA)

Activar la verificación por SMS, correo o aplicaciones como Google Authenticator añade una capa que detiene la mayoría de intentos automatizados.

Actualizaciones al día

Buena parte del malware aprovecha fallas ya corregidas por los fabricantes. Mantener sistema operativo, navegador y apps actualizados cierra esas ventanas.

Cuidado con redes Wi-Fi públicas

Las conexiones abiertas en cafés, aeropuertos o centros comerciales pueden ser interceptadas. Para operaciones sensibles, mejor usar datos móviles o una VPN confiable.

Tarjetas virtuales y billeteras digitales

Muchos bancos peruanos ofrecen tarjetas de un solo uso o con límites configurables. Yape, Plin y billeteras similares permiten pagar sin exponer todos los datos bancarios.

Revisar movimientos periódicamente

Mantén tus cuentas en orden. Si sabes cuánto tienes y un día notas que te faltan fondos, esa será tu primera alerta. Notificar a tu banco en las primeras horas puede sacarte de apuros, pues ellos tienen la potestad de activar procedimientos de reversión.

Qué puedes hacer si algo sale mal

Si detectas un cobro no reconocido, un acceso que no hiciste u otorgaste, o tienes la sospecha de haber caído en un engaño, lo primero que debemos decir es que una reacción rápida es clave para sobrellevar la situación.

El portal de Indecopi permite presentar reclamos por comercio electrónico, mientras que la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la PNP recibe denuncias por delitos informáticos.