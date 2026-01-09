Municipalidad de La Victoria realiza talleres de verano. (Foto: Municipalidad de La Victoria)
La Municipalidad Distrital de La Victoria anunció el lanzamiento oficial de los Talleres Deportivos y Culturales que realizará en verano 2026, con una novedosa apuesta que busca promover el uso adecuado del tiempo libre, la vida saludable, el desarrollo artístico y la inclusión social de los vecinos del distrito.

El programa contempla una variada oferta de talleres deportivos, algunos de ellos de acceso gratuito, orientados a fortalecer la disciplina, el trabajo en equipo y el bienestar físico. Entre los deportes que se brindarán se encuentran: Fútbol Femenino y Ajedrez (gratuitos), Tae Kwon Do, Fútbol Masculino, Psicomotricidad, Vóley Mixto, Kickboxing, Basketball, Muay Thai, Boxeo y Ajedrez.

Asimismo, la municipalidad ha diseñado una creativa y novedosa propuesta de talleres culturales, los cuales están destinados a estimular la creatividad, la expresión artística y el aprendizaje de nuevas habilidades. La oferta incluye: Arte Urbano, Salsa, Canto, Dibujo, Clown, Baile Moderno, Computación Básica, Fotografía Deportiva, Guitarra, Marinera, Mini Arqueólogo, Música Afroperuana, Oratoria, Stop Motion, Teatro, Freestyle, Cajón y DJ.

A través de estos talleres, la Municipalidad de La Victoria reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la comunidad, fomentando espacios seguros y accesibles para el aprendizaje, el deporte y la cultura, contribuyendo así a la formación de ciudadanos activos, creativos y con valores.

Inauguración por todo lo alto

Del mismo modo, el alcalde de la comuna, Rubén Cano, dio a conocer la fecha y hora de la ceremonia de inauguración de los Talleres Deportivos y Culturales La Victoria 2026, detallando la programación de las exhibiciones que se llevarán a cabo este miércoles 7 de enero en el Parque Unión Panamericana desde el mediodía.

Es preciso señalar que en dicha ceremonia se presentarán exhibiciones de boxeo, Tae Kwon Do, Muay Thai – Kickboxing, Danzas Afroperuanas, Capoeria y Marinera, además de Arte Urbano y Graffiti.

Ojo a un detalle, las inscripciones, sedes, horarios y mayores detalles se podrán encontrar en el siguiente enlace:

