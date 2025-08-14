Under Armour anuncia con orgullo su nueva colaboración con la reconocida cantante, actriz e ícono global Tini Stoessel, quien se suma a la familia de la marca como embajadora para inspirar a las nuevas generaciones a través de la fuerza, la autenticidad y el movimiento.

Con millones de seguidores en toda América Latina y el mundo, para Under Armour Tini representa a un ‘nuevo tipo de atleta’: personas que entrenan con propósito, viven con pasión y usan su plataforma para empoderar a los demás.

La colaboración fue revelada simultáneamente por la marca y por Tini a través de impactantes imágenes y videos de la artista luciendo piezas de la nueva colección HALO de Under Armour, la cual estará disponible a partir de agosto. HALO marca un nuevo y audaz capítulo en la evolución de la marca en términos de innovación en rendimiento y diseño, convirtiéndose en la base perfecta para esta intrépida alianza entre la marca estadounidense y la artista argentina.

“Unirme a Under Armour es algo muy natural para mí. Creo profundamente en apostar por uno mismo, en superar los propios límites y en ser auténtica, ya sea en el escenario, entrenando o en la vida,” afirmó Tini. “Esta alianza tiene que ver con el movimiento, la mentalidad y con inspirar a los jóvenes—especialmente a las mujeres—para que se sientan poderosos en su propia piel.”

Como parte de la colaboración, Tini protagonizará además campañas regionales y globales destacando las colecciones de sportstyle de Under Armour. Desde prendas de alto rendimiento hasta looks urbanos, la alianza refleja la energía versátil de Tini, dentro y fuera del escenario.