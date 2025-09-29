El sábado 27 de septiembre se llevaron a cabo las clasificatorias del torneo de Nike ‘Toma El Juego Lima’, una plataforma de fútbol callejero encabezada por jóvenes para expresar la alegría, libertad y creatividad de este deporte en torneos y actividades de barrio.

El evento reunió a más de 50 equipos de jóvenes entre 15 y 21 años que demostraron su habilidad y creatividad dentro de la cancha. Los partidos se realizaron en dos canchas de loza en los distritos de Chorrillos y San Miguel, conocidos por su gran cultura futbolera.

Todos los jugadores tuvieron la oportunidad de demostrar su creatividad y destreza en un torneo 3vs3 inspirado en la cultura del fútbol de calle. Fueron 4 los clasificados de la sede Chorrillos y 4 de la de San Miguel. Los equipos clasificados se enfrentarán en la gran final que se llevará a cabo el sábado 11 de octubre, donde no solo se disputará el campeonato, sino que se celebrará el espíritu del fútbol callejero con una experiencia hiperlocal que incluirá música en vivo, arte, moda y cultura urbana, todo en un espacio que reunirá a la comunidad y a referentes del deporte y la creatividad limeña.

Una plataforma global, con alma local

Esta es una experiencia creada por Nike que nace en la comunidad. Está inspirado en la mítica campaña Secret Tournament de 2002 y reforzado por iniciativas recientes en ciudades de todo el mundo. Este programa busca formar una nueva generación de leyendas locales, listas para tomar el juego y redefinirlo a su manera. La marca busca llevar este deporte aún más lejos aprovechando la energía del fútbol callejero, fomentando la conexión con atletas más allá del campo y definiendo las reglas del juego para la próxima generación, lo que refleja el compromiso constante de Nike con este deporte.