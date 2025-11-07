Tras un año histórico, Wings for Life World Run se alista para una nueva edición. El 5 de noviembre se abrieron las inscripciones para la carrera 2026 y se espera que miles de personas se sumen a esta 13ra edición donde el 100% de las inscripciones y donaciones se destina a investigación y ensayos clínicos para encontrar la cura de la lesión medular.

Diseñada para ser inclusiva desde el inicio, esta carrera reúne a participantes de todos los niveles, desde quienes corren por primera vez hasta atletas profesionales, olímpicos, embajadores y personas con discapacidad, todos con un mismo propósito, demostrar que una lesión medular no debería limitar una vida.

Desde 2014, ha movilizado a 1.87 millones de personas y recaudado más de 60 millones de euros para investigación. Solo en 2025 se marcó un récord de 8.6 millones de euros, reflejando el enorme impacto global del evento.

En la última edición, figuras como Adam Małysz, Tadeusz Błażusiak, Ricky Wilson, Anna Gasser y Luc Alphand fueron parte de esta carrera, incluso turnándose al volante del famoso Catcher Car, el auto que persigue a los corredores en lugar de que ellos vayan hacia la meta.

Para 2026 ya están confirmados 40 App Run Events, incluyendo Lima. En la edición pasada se marcó un récord histórico con 452 App Runs en todo el mundo, desde el Círculo Polar Ártico hasta Río de Janeiro. El formato sigue igual, todos arrancan al mismo tiempo y la carrera termina cuando el Catcher Car, físico o virtual, alcanza a cada corredor. No hay línea de meta, así que sin importar la distancia, todos son finishers.

Por otro lado, la investigación avanza con fuerza; un ensayo clínico financiado por Wings for Life y liderado por el profesor Michael Kilgard (Universidad de Texas) mostró mejoras importantes en la movilidad de brazos y manos en personas con lesión medular crónica, tras combinar estimulación del nervio vago y rehabilitación intensiva. Lo más impresionante es que se vieron resultados desde la primera semana.

Esta tecnología, que utiliza un pequeño implante y un dispositivo externo para estimular la neuroplasticidad, ya tiene la designación de dispositivo innovador y sigue avanzando hacia nuevas fases de estudio. Es solo uno de los más de 340 proyectos apoyados por la fundación, con 72 actualmente activos, demostrando que cada inscripción sí transforma vidas y nos acerca a la cura.