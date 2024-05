Yola Polastri ha sido una exitosa animadora infantil que se encuentra vigente a pesar de que inició su carrera en la década de los 80. La celebridad peruana de 74 años alcanzó la fama con los programas “El mundo de los niños”, “Hola, Yola” y “Los niños y su mundo”. Desde entonces es una de las personalidades de la televisión más populares. Desde el domingo 12 de mayo se encuentra en UCI debido a un infarto cerebral.

Yola ha marcado a varias generaciones y se puede ver en un repaso rápido por la red ante los mensajes de preocupación y deseos de pronta recuperación tras conocerse su delicado estado de salud.

Según Augusto Polastri, su hermano, la figura de televisión se encuentra inconsciente y que no ha podido comunicarse con su familia porque no hay visitas programadas. Solo se sabe que, el martes, habría despertado brevemente. Sin embargo, volvió a estar inconsciente.

Dentro de los mensajes de cariño, muchos seguidores han recordado las claves de la vida y trayectoria de Yola Polastri. Y también se han preguntado por qué la animadora infantil no se ha casado ni tuvo hijos. Aquí te contamos ese detalle de su vida.

¿POR QUÉ YOLA POLASTRI NUNCA SE CASÓ?

Yola Polastri nunca se casó porque no tenía tiempo al estar dedicada a su trabajo como animadora infantil. Dijo que no le faltaron amores a lo largo de su vida, pero que priorizó su carrera en la televisión y el mundo de los espectáculos.

“Tuve amores pasajeros, pero yo soy la que doy el tiempo, y cuando tienes una pareja tienes que dedicarle un espacio en tu vida, y yo no podía”, manifestó en una entrevista en RPP.

Mientras que, en una charla con El Comercio, dio más detalles detrás de ese aspecto de su vida personal. “La vida lo decidió por mí. Fui una mujer que no pensó en el matrimonio primero, menos en los hijos. Soñaba con hacer dinero, no sabía qué me gustaba e hice todas las cosas juntas. Es cuando entro a la TV a bailar de sicodélica y ahí me di cuenta lo que tenía que hacer. No había universidad y me decían ‘quédate acá, luego del noticiero te pones a ensayar y eso hice’”, declaró.

La animadora infantil cuando era joven, en el comienzo de su carrera (Foto: Yola Polastri / Instagram)

¿POR QUÉ YOLA POLASTRI NO TUVO HIJOS?

De igual manera, Yola Polastri dijo que no tuvo hijos porque se enfocó en su trayectoria como animadora infantil. “No tuve hijos porque tenía muy claras mis responsabilidades. El trabajo que estaba haciendo era bien recibido y era bueno para todos, porque a mí me tocó trabajar e iniciar todo esto en una época de reforma educativa”, señaló en RPP.