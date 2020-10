Desde niño, Osama Vinladen (con ‘V’ y junto) supo que el fútbol era lo suyo, aunque para cumplir ese sueño, primero tenía que lidiar con las carencias que aún se tienen en provincia. No fue sencillo, ya que tuvo que empezar a trabajar desde los 10 años para continuar su formación en Unión Comercio. Pese a ello, no abandonó su objetivo y alcanzó la gloria a los 14, al ser llamado a la selección Sub-15. Esa fue la primera de muchas victorias que lo impulsaron a continuar este camino, el mismo que lo trae de vuelta a la competencia en la Liga 2, en busca del ascenso a Primera.

¿Cómo nació la idea del nombre?

Tiene una historia. Lo que pasa es que, según me contó mi papá, tras el atentado a las Torres Gemelas en el 2001, el nombre de ‘Osama Bin Laden’ se puso de moda. Así que él lo toma y me inscribe así. Además, soy el último de mis hermanos.

¿Qué anécdota recuerdas más que haya estado relacionado a tu nombre?

Hay muchas. Los profesores me llamaban ‘terrorista’ o ‘bombardero’, como siempre jugaba al fútbol me llamaban así por los goles.

¿Cómo llegaste a Unión Comercio?

Yo estuve en Unión Comercio desde los 10 años. Después fui a jugar Copa Perú con el profesor Richard Carrillo, quien me consigue unas pruebas en San Martín y logro pasarlas a los 12. Jugué dos años en ese club y luego vuelvo Unión Comercio.

¿Qué dificultades tuviste durante tu etapa formativa con UC?

Pasa que yo vivía un lugar alejado del club, como a una hora, donde no pasaban carros, así que tenía que bajar caminando o trotando. Después tomaba un micro y así llegaba a los entrenamientos.

También hubo días donde no había dinero, porque no alcanzaba para pagar la mensualidad al club. Entonces, sí hubo carencias, no solo al ir, sino en implementos, como los botines o ropa. Teníamos que ver la forma, a veces trabajar por las tardes y hacer algo para ayudar a mi papá.

¿Qué lecciones te dejó en trabajar desde tan pequeño?

Empecé a trabajar desde los 10 años, aunque desde los 8 ya vendía marcianos. En nuestra familia pasamos carencias, pero me siento bien porque me enseñó bastante. Sé que un niño no debe trabajar; sin embargo, aprendí a luchar por la vida, a trabajar duro por un objetivo, cuando se quiere.

¿Qué influencia has recibido de los jugadores de la plantilla principal de UC?

He compartido muchas anécdotas y lecciones junto a mis compañeros. Cristian Neyra, Jean Pierre Alvarado y muchos más compañeros.

¿Cómo van los preparativos de cara a la Liga 2?

Ya salió el fixture y ya sabemos cuál será nuestro próximo rival, el cual tiene mucho que dar igual que nosotros. Vamos a darle como nosotros sabemos jugar. En la cancha se va a ver quién es el mejor.

¿Cuál es la posición en la que tú te sientes más cómodo?

Como volante por fuera, como André Carrillo. Me gusta su estilo de juego, por su rapidez, tiene gol y es muy desequilibrante.

¿Cómo fue tu paso por la Selección Peruana Sub-15?

Fue muy bonito. Como cualquier niño, uno quiere llegar a la selección y fue lo mejor que me ha pasado. Agradezco al club por abrirme las puertas de llegar hasta la Sub-15, porque tuve la oportunidad de dar lo mejor de mí y ser visto por los profesores de la selección.

¿Qué comentarios recibiste a tu llegada a los entrenamientos con la bicolor?

Todos fueron positivos. Además, me dijeron que me iban a apoyar en todo lo que necesitaba. Todos fueron muy buenos profesores.

¿Recibiste ofertas de otros clubes, tras tu paso por la Sub-15?

Estuve hablando con Sporting Cristal a ver si se podía hallar una forma de estar allí. Hablé con uno de los encargados, pero no se llegó a concretar. Solo quedó en palabras.

¿Qué metas te has trazado para despuntar en tu carrera?

Mi primer objetivo para este año es llegar a la final con mi club. Subir a la Liga 1, porque este club merece estar en Primera y, más adelante, retornar a la selección. Es lo que más quiero. Además, me gustaría mucho estar en un equipo de la capital para orgullo de mi familia.

¿Eres el único de tu categoría o hay más muchachos contemporáneos contigo que también militan en el primer equipo de Unión Comercio?

Tengo compañeros en el equipo que también son 2002. Somos como cuatro y lo que buscamos es luchar por nuestros sueños.

¿Las bromas, alrededor de tu nombre, se mantienen en los entrenamientos o ya pasaron?

Como se dice futbolísticamente, la ‘joda’ es un rato, pero cuando entramos en el camerino nos concentramos para practicar de la mejor manera y dar el 100% en cada entrenamiento, con el objetivo de sacar las cosas adelante.

¿Te jubilas en el fútbol o tienes en mente otros objetivos?

Jugaré hasta que el cuerpo me dé y espero seguir adelante con mucha disciplina, como siempre lo he hecho.

¿Cómo te sentiste cuando te llamaron de un medio español para saber la historia detrás de tu nombre?

Me escribieron el Instagram diciéndome que querían conversar conmigo para hacerme una nota. Yo normal, acepté la entrevista. Además, esta oportunidad también fue una vitrina para mí y tal vez un club de allá pueda poner sus ojos en mí.

