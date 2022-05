El cierre del anime Dragon Ball Super con el Torneo de Poder fue aplaudido por miles de fans en todo el mundo. Toyotaro siguió siendo responsable de los nuevos arcos argumentales, aunque ya no para la televisión. En la actualidad, la saga de Granola se ha ganado la atención de la comunidad porque explora el pasado de Goku y Vegeta.

Los Saiyajins visitaron el Planeta Cereal para presuntamente ayudar al ejército de Heata que estaba siendo amenazado por un poderoso luchador. Al final todo fue un engaño. Elec Heata simplemente quería buscar a los luchadores más fuertes del universo para poder eliminar a Granola, quien en ese momento había pedido a las esferas del dragón superar al resto de personajes del manga.

Curiosamente, el capítulo 83 deja atrás esta trama para dar un salto al pasado, hace 40 años para ser específico. Bardock fue quien derrotó a Gas y ahora se sabe cómo. Tras usar su versión Berseker, el aliado de Elec pierde el control, mientras que el padre de Goku utiliza su capacidad de aguantar golpes para aumentar su ki.

El deseo de Bardock

Muchos fans pensaban que era momento de ver a Bardock super saiyajin tras el deseo de Monite a las esferas del dragón. No obstante, el namekiano pidió que regresen a su aliado al planeta de donde vino.

Al negarse, el padre de Goku decide darle una última indicación a Monite: “pide que mis hijos crezcan rápido y sanos”, se lee en el manga en español. Sin embargo, la versión japonesa es un tanto diferente.

“Deseo que mis hijos sean hombres fuertes”, explica en la versión original. En inglés, Bardock les desea a sus hijos un futuro próspero.

Dragon Ball Super: ¿cuál fue el deseo de Bardock en la versión japonesa del manga? (Foto: Manga Plus)

Al escuchar el deseo, Monite comentó que es mucho mejor pedir un deseo que ayude a otra persona, pero el manga no confirma si el namekiano realmente pidió el deseo de Bardock. Sin embargo, si lo hiciera, el universo de Dragon Ball estaría básicamente arruinado. Goku ya es un protagonista problemático porque generalmente no crece como persona y actúa de manera egoísta tan a menudo como actúa por el bien de los demás. Lo único que cambia en Goku es su nivel de poder, y el deseo de Bardock significaría que las décadas de sangre, sudor y gritos de Goku no fueron la causa de su prodigioso poder, sino que surgió como un deseo de las esferas.

La idea de que la razón de su poder sea un deseo mágico es lo peor que Dragon Ball Super pudo haber hecho. Después de todo, la batalla de Bardock contra Gas tuvo lugar antes de la destrucción del Planeta Vegita, mientras que Goku todavía era un bebé llamado Kakarotto y vivía con su madre Gine. Esto significaría que la totalidad del viaje de Goku, desde Dragon Ball original hasta el presente, ha sido alterado fundamentalmente de una manera extremadamente negativa.

