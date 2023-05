James Gunn ha sido un los directores más destacados de los últimos años en el círculo de las películas de superhéroes. No solo es quien puso en la palestra a los Guardianes de la Galaxia, sino que también levantó el interés en la casa creativa de la competencia, DC, con la dirección del Escuadrón Suicidad.

Lamentablemente, por lo menos para muchos fans de Marvel, Gunn abandona el barco de Marvel para tomar el control del universo cinematográfico de la Liga de la Justicia. Así que aquí repasaremos cuál ha sido el impacto de su carrera en el cine y cómo deja a sus personajes en el UCM.

Una dato que quizás no conocías es que no se inició en Marvel con los Guardianes de la Galaxia, sino que trabajó en la primera escena post-créditos de Thor, y pese a que este clip no tuvo mayor relevancia para el UCM, fue inmediatamente fichado para tomar la dirección de la primera cinta de los Guardianes en el año 2014.

Por supuesto, hay que destacar el sobresaliente trabajo de Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista y demás actores que interpretaron a los Guardianes. En tiempo récord, convirtió esta franquicia en una de las más populares de Marvel debido a que escapaba por completo a lo que habíamos visto antes en las dos primeras fases.

En el año 2017, volvería a dirigir la segunda entrega de Star Lord, Gamora y Drax, y nos dejaría un final que quedará en la cultura popular para siempre: Yondu se jacta de que se parece a Mery Poppins y muere. Básicamente, se trata de una marca personal de Gunn: sacar a los fans una sonrisa en un momento muy tenso y complicado.

Si todavía no has visto la tercera cinta de los guardianes, primero deberás ver el especial de navidad de Disney Plus. Pese a que no es canon, nos adelanta esta producción que el equipo se compenetró tanto que ahora son una familia.

¿Por qué entendemos a Groot?

La mejor despedida que nos pudo dejar Gunn ha sido el mensaje de Groot. En caso de que ya hayas visto la cinta te estarás preguntado por qué logramos los espectadores entender al árbol, si en las anteriores películas siempre escuchamos el mensaje “I’m Groot”.

Pues los fans tienen una teoría que creo que todos aceptan: hemos pasado tanto tiempo junto al equipo de guardianes que ya somos parte de la familia, por eso podemos entender a Groot. Si prestas atención, los demás Guardianes no se sorprenden, solo los espectadores en la sala del cine.

El futuro de James Gunn

James Gunn ahora será el Kevin Feige de DC Comics. Tendrá la dura tarea de revivir la franquicia de la Liga de la Justicia y tapar agujeros por donde los encuentre. Recordemos que varios acortes desean abandonar el proyecto, como Henry Cavil.

Su primer gran proyecto será Superman Legacy. Todavía no se ha confirmado hacia dónde apuntará la trama, pero se sabe que Krypto, el superperro, estará presente. El mismo Gunn bromeó con que Chris Pratt le podría dar voz al personaje.

