Solo los más veteranos de Marvel se han dado cuenta de varios detalles en el segundo tráiler oficial de Thor: Love and Thunder. Hay elementos relacionados con el UCM, pero los más observadores se percataron de varias conexiones con los cómics. Por si no estás muy enterado de esto último, te dejamos aquí varias revelaciones para que disfrutes de la película protagonizada por Chris Hemsworth.

La historia de Gorr the God Butcher empieza con Thor: God of Thunder #1 de 2013. Sucede que Gorr nació en un planeta árido sin nombre donde los terremotos, la falta de agua y los animales salvajes son comunes. A pesar de las circunstancias, el pueblo de Gorr confiaba ciegamente en los dioses. Cuando la madre de Gorr, su pareja y sus hijos murieron, pensó que los dioses no podían existir y eso le costó el exilio. Luego Gorr supo que los dioses existían pero no ayudaban a los necesitados, como sucedió con su familia, juró matarlos a todos.

Ya esto aclarado, pues vayamos por orden. Al inicio del segundo tráiler, vemos cómo sigue la escena de Thor tras ver a Jane Foster en plena batalla campal. Ahora, allí pasa algo extraño. Ocurre que hay un error de continuidad. Al final del primer tráiler, vemos que Thor lleva un atuendo algo ordinario, pero el segundo tráiler lo muestra con un casco alado y una armadura muy brillante. ¿Cómo sucede esto?

Una teoría es que la aparición de Jane Foster del primer tráiler haya sido una ilusión. Esta idea se basa en la sensibilidad de Thor por los sueños proféticos, algo que ya hemos visto en Avengers: Age of Ultron. Parece lo más lógico, salvo que Marvel simplemente juegue con las expectativas.

Otro detalle más adelante lo tenemos en Thor cuando habla con Jane Foster sobre la ruptura de la relación. Thor dice exactamente ocho años, siete meses y seis días desde la ruptura, es decir, probablemente desde Avengers: Age of Ultron que se estrenó en 2015.

Haciendo el conteo, y hablamos solo con aproximaciones, los hechos de Thor: Love and Thunder sucederían en 2023, meses después de Endgame. Lo curioso es que la película viene a ser, entonces, la primera de la Fase 4 después del estreno de Doctor Strange 2 y Spider-Man: No Way Home.

