Marvel: explicaciones sobre lo que ocurrió en la escena postcréditos de “Venom 2″

Venom: Let There be Carnage ya está en los cines de todo el mundo. Los fans se sorprendieron por las escenas postcréditos, debido a que hay revelación que une los universos del UCM con las películas de Sony Pictures. Solo era cuestión de tiempo, pero nadie imagino que sería de esta manera. Revisemos en el podcast de Dale Play cuál es el detalle que esconde tremenda revelación.

ALERTA DE SPOILER

La última escena de Venom 2 muestra a Venom y Eddie Brock siendo absorbidos por el Universo Cinematográfico de Marvel y con Spider-Man de Tom Holland en la pantalla de televisión. La pregunta cae por sí sola. ¿Qué ocurrió?

La respuesta más inmediata es la muerte de He Who Remains en Loki. Al final de la serie de Disney Plus, Sylvie asesina a He Who Remains, el dueño y amo de la AVT y responsable de la Línea Sagrada del Tiempo, un concepto que básicamente sirve para evitar que Kang el Conquistador, la variante de He Who Remains, ataque el multiverso.

La cuestión es que Sylvie mata a He Who Remains y los universos alternativos chocan entre sí. Quizá, en una de esas ramificaciones de la realidad, ocurre lo que observamos en los postcréditos de Venom 2.

Dejemos a un lado a Loki y revisemos el tráiler de Spider-Man: No Way Home. Una de las escenas muestra a Peter pidiéndole a Dr. Strange que haga un hechizo en el que todos olviden su identidad. Más adelante sabemos que las cosas se salen de control y Strange habla del caos y el desconocimiento que hay sobre los multiversos. La teoría es que quizá ese hechizo es lo que ocasiona el cambio de realidad de Venom 2.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.