Así aparecerían los tres Spider-Man según el avance de Morbius

Ya salieron más escenas de la próxima película del UCM; sin embargo, hay que tener cautela con lo que se promete. Las escenas del tráiler de Morbius no son necesariamente lineales, es decir, no todo lo que sucede es en el orden que aparecerá en la película. Es más, Marvel se ha caracterizado por mostrar escenas que nunca llegan a la pantalla grande, como sucedió con Hulk en el avance de Infinity War.

Arranquemos con que Morbius conoce a Vulture. Si es así, la trama sucede en la línea del Spider-Man de Tom Holland, al menos esa corta escena. Después sabemos que Morbius hace referencia a Venom, esto quiere decir que el simbionte ya apareció y es conocido en esa línea temporal. Entonces, también puede decirse que Morbius ocurre sucede el caos multiveral, evento que explica la llegada de Venom a la realidad de Spidey de Holland.

Allí como que las cosas tienen un orden. Lo difícil está en explicar las referencia a los otros dos Spider-Man. La imagen del Spidey de Tobey Maguire con el rótulo de “asesino” por lo sucedido con Mysterio podría explicarse a partir de la existencia de los dos Spider-Man en la misma realidad que la de Holland.

MARVEL | Teoría de los Spider-Man según Morbius

Para acusar al Spidey de Tobey Maguire de asesino por lo que hizo Holland con Mysterio se debería a que, quien hizo el graffiti, tomó el diseño del Spidey de Maguire que vio en alguna parte de su realidad (probablemente en la aparición de Octopus de Alfred Molina) y lo relacionó con la supuesta muerte de Mysterio.

Si Morbius bromeó sobre Venom en el tráiler, siendo el simbionte un personaje de otra realidad, nada podría evitar que algún artista callejero haya visto el Spidey de Maguire en algún otro lugar y de ahí se inspiró para hacer el graffiti.

Ahora toca hablar del Spidey de Andrew Garfield. La referencia del periódico y Black Cat no me parece la más sólida. Ya sabemos que Jamie Foxx volverá a ser Electro en No Way Home, no sabemos cómo será, pero sí está confirmado por el mismo actor.

Si Octopus de Molina apareció en el tráiler de No Way Home, Electro bien podría hacer lo mismo que Venom con el caos multiversal y saltarse a otra realidad. Si Electro aparecerá en No Way Home y en esa misma realidad vemos a Volture hablando con Morbius, pues significa que Electro está en alguna parte en la película del vampiro.

