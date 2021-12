Hay cosas que merecen una explicación en Spider-Man: No Way Home. La aparición de los villanos del pasado hizo que la comunidad pase por alto varios aspectos importantes sobre la línea original del UCM. Hay cuestiones que faltan desarrollar y muchas cosas por explicar como las escenas postcréditos y cómo funciona la “realidad” en el universo de Peter Parker.

Como no puede ser de otra manera, el podcast de Dale Play abordará varios detalles que son considerados spoilers. Si no has visto la película, te invitamos a salir de este espacio y después volver para enterarte de todos los detalles de Spider-Man.

ALERTA DE SPOILER

Las principales dudas sobre lo expuesto en No Way Home corresponde a la inmadurez de Peter Parker luego de tantas películas en el UCM y cómo es que Doctor Strange decide alterar la realidad a pesar de las consecuencias de los eventos nexus. A esto se suma la aparición de Venom al final de la película. ¿Cómo es que llegó a ese otro universo si es que no conocía previamente a Spider-Man ni a Peter Parker?

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Trama principal

La identidad de Spider-Man ha sido revelada. El peligro y el caos que rodean Peter Parker hacen que MJ y Ned, acusados de ser cómplices, pierdan la oportunidad de entrar a la universidad. La situación es tan crítica que Peter pide al Doctor Strange para que restaure su secreto.

Entonces, Strange pone en marcha el Hechizo del Olvido, pero cuando Peter descubre que este embrujo haría que MJ, Ned, May y Happy olviden que él es Spider-Man, el héroe arácnido modifica los parámetros del encantamiento hasta hacerlo insostenible. Strange detiene el hechizo antes de que un número infinito de visitantes consigan pasar a la realidad de Peter Parker, pero algunos sí lograron su cometido. Es así como Peter intentará proteger su propio futuro al lado de MJ y Ned.

