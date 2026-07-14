Ya no hay margen de error. “La Fiesta del Fútbol” entra en su momento más vibrante: las semifinales. Cuatro selecciones buscarán su pase a la gran final y millones de hinchas estarán atentos a cada jugada, cada gol y cada minuto de esta etapa decisiva.

Para quienes buscan dónde ver las semifinales, TV360, la plataforma de streaming y televisión en vivo de Bitel, permitirá seguir los partidos disponibles EN VIVO y gratis a través de la señal de América TV en vivo dentro de la plataforma.

Semifinales que podrás ver por TV360

Martes 14 de julio | 2:00 p. m.

Francia vs España

Miércoles 15 de julio | 2:00 p. m.

Inglaterra vs. Argentina

Acceder es muy sencillo: los usuarios solo deben ingresar a TV360, registrarse y buscar América TV en vivo. La plataforma está disponible desde celular, web o Smart TV, y puede ser utilizada por usuarios de cualquier operador móvil.

Así, los hinchas podrán vivir la emoción de las semifinales desde donde estén: en casa, camino al trabajo, en la universidad, reunidos con amigos o desde cualquier región del país. Porque cuando se juega el pase a la final, nadie quiere quedarse fuera de la conversación.

Además de permitir ver fútbol gratis, TV360 ofrece una experiencia flexible para seguir la recta final del torneo sin depender de una sola pantalla. Los clientes Bitel cuentan con un beneficio adicional: pueden usar TV360 sin consumir sus megas, ideal para no perderse ninguna jugada desde el celular.

Con esta propuesta, TV360 refuerza su posicionamiento como la plataforma para acompañar los momentos más importantes de “La Fiesta del Fútbol”, acercando entretenimiento gratuito, conectividad y contenido deportivo de calidad a millones de peruanos.

Para ver las semifinales de “La Fiesta del Fútbol”, ingresa a https://tv360.bitel.com.pe/, regístrate y busca América TV dentro de la plataforma.